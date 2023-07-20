Попасть на приём

Жители Восточно-Казахстанской области довольно часто интересуются, как можно записаться на приём по личным вопросам к главе региона Ермеку Кошербаеву. Он рассказал об этом на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Существует несколько способов записи на приём, и каждый восточноказахстанец может выбрать наиболее удобный для себя в плане технических возможностей.

Отметим также, что в зависимости от сути вопроса или обращения записи распределяются в соответствии с распределением обязанностей между непосредственно главой региона, его заместителями и руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

Итак, что можно сделать, чтобы записаться на приём граждан по личным вопросам:

Отправить свой вопрос через официальный сайт платформы приёма обращений, пройдя по ссылке https://eotinish.kz/kk (отметим, что для этого необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан, иметь ЭЦП или возможность считать QR-код с экрана компьютера с помощью приложения EgovMobile).

Обратиться с вопросом по следующим номерам телефонов:

8 (7232) 71-31-49, 8 (7232) 71-31-50, 8 (7232) 71-31-23.

Отправить письменное обращение с указанием сути вопроса на электронную почту chancellery@akimvko.gov.kz.

Как отметил аким области Ермек Кошербаев, многие поступающие от жителей региона в ходе приёма вопросы можно решить непосредственно на местах, обратившись к акимам городов, районов, сельских округов или руководителям соответствующих управлений.

Отметим, что на сайтах всех областных управлений, территориальных департаментов и районных акиматов восточноказахстанцы могут ознакомиться с графиками приёма руководителей всех уровней и, возможно, проблема будет решена уже на этом этапе обращения в местные исполнительные органы.

Дарья Штейн