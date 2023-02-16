Помощь пострадавшим

Из Восточного Казахстана в Турцию и Сирию отправили 10 тонн гуманитарной помощи.

В связи с трагическими событиями в этих странах, региональный фронт-офис волонтёров и общественный фонд «Творим добро вместе» при координации Министерства информации и общественного развития РК и Национальной волонтёрской сети 8 февраля объявили о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.

Неравнодушные жители нашего региона организовали сбор вещей, продуктов и гигиенических средств, чтобы оказать помощь гражданам двух стран, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Для этого в регионе действуют пункты приёма и сортировки предметов первой необходимости.

По словам руководителя фронт-офиса волонтёров ВКО Данияра Жунусова, на сегодняшний день собрано более 10 тонн гуманитарной помощи. Это макаронные изделия, одеяла, спальные мешки, термосы, памперсы, средства личной гигиены, новая зимняя одежда и обувь для взрослых и детей, нижнее бельё и другие вещи. Гуманитарную помощь сначала доставят в Астану, затем она специальным бортом отправится по назначению. Транспорт для доставки груза до столицы организовали представители таджикского этнокультурного объединения.

– С болью в сердце мы восприняли эту трагическую новость, решили не оставаться в стороне, – отметил Данияр Жунусов. – Поэтому направляем сегодня гуманитарную помощь. Наши волонтёры, в основном это учащаяся молодёжь, с утра занимаются погрузкой. Груз в Астане будет распределяться при участии представителей консульств Турции и Сирии. Выражаем искренние соболезнования всем, кто пострадал, потерял близких и родных в этой трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, 14 февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.

По поручению Главы государства в зону стихийного бедствия направят палатки, обогреватели, тёплую одежду и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Ранее правительство Казахстана выделило на оказание экстренной помощи Турецкой Республике 1 миллион долларов США.

Ерик Абитов