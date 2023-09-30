Помощь не точечная, а системная

При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» в Восточном Казахстане реализуются 16 проектов по инклюзии, образованию и медицине. Размер оказанной благотворительной помощи составил 1,3 млрд тенге, в работе проекты ещё на 895,2 млн тенге.

За год деятельности Фонда два жителя региона получили дорогостоящие протезы на сумму 11 млн тенге. Для двух детей приобретены экзоскелеты на 18 млн тенге. Пятеро пациентов с опасными для жизни и орфанными заболеваниями получили дорогостоящие лекарственные препараты на 255,9 млн тенге, семерым детям с сосудистыми патологиями оказано лечение.

– Мы делаем то, что на самом деле сложно реализовать за счёт государственного бюджета. При этом наша задача – браться за устойчивые проекты, которые будут способствовать системному решению вопросов, – сказала управляющий директор ОФ «Қазақстан халқына» София Айсагалиева.

В регионе при поддержке Фонда в этом году начали свою работу центр раннего вмешательства и центр для детей с расстройствами

аутистического спектра. Сейчас Фонд планирует открыть в каждом районе реабилитационные учреждения.

Глава региона Ермек

Кошербаев предложил обратить особое внимание на приграничные территории и рассмотреть возможность создания подобных учреждений на стыке районов, что позволило бы охватить больше населения специализированной помощью.

Основными направлениями благотворительной деятельности Фонда в медицине являются создание условий лечения и оснащение клиник на местах, а не точечная помощь и лечение тяжелобольных за границей или в других регионах страны.

Так, в планах организации выделить средства в размере 34,2 млн тенге на обеспечение Восточно-Казахстанского областного Центра матери и ребёнка нейрохирургическим оборудованием. Также намечены крупные проекты по модернизации служб онкологии и гематологии.

– В целом, государством выделяются средства на развитие медицины в этом регионе. Поэтому сейчас наиболее актуальными для Восточно-Казахстанской области являются социальная поддержка и образование, а следом мы должны посмотреть проекты, предлагаемые в спорте и культуре, – добавила София Айсагалиева.

Говоря об образовании, управляющий директор фонда «Қазақстан халқына» отметила, что проект «опорные школы» берёт своё начало именно на востоке страны. Благодаря чему уже в 17 сельских школах улучшена материально-техническая база, открыты кабинеты новой модификации по всем направлениям и предметам, включая кабинеты предшкольной подготовки и робототехники, мультимедийный кабинет и STEM-лабораторию, кабинеты физики и химии с современной новой лаборантской. Планируется создать ещё 63 такие школы в 17 регионах страны.

В ВКО пример реализации данного проекта – средняя школа №1 в Маркаколе.

Большое внимание уделяется оснащению специальных школ для детей с особыми потребностями.

– За прошедший год их материальная база пополнилась на сумму порядка

193 млн тенге. Оснащение наших опорных школ осуществлено на один млрд тенге. Это очень хорошая поддержка будущего наших детей. Данный опыт должен иметь продолжение, – отметила руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышёва.

Стоит добавить, среди проектов Фонда есть направления по развитию языковых компетенций, инженерных способностей подрастающего поколения, а также организации летнего отдыха детей из малообеспеченных семей и выделение грантов на получение высшего образования. На сегодня 33 выпускника школ из социально уязвимых семей Восточного Казахстана получили возможность обучаться в вузах благодаря поддержке ОФ «Қазақстан халқына».

Меруерт Бахтиярова