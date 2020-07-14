Помоги спасти жизни

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Переболевший коронавирусом директор электротехнического колледжа Семея Азат Сарпеков станет донором иммунной плазмы.Помоги спасти жизни

Известно, что переливание плазмы выздоровевших от коронавируса может создать пассивный иммунитет для больного и помочь справиться с заболеванием.

На себе прочувствовав все тяжести опасного заболевания, Азат Сарпеков решился вступить в борьбу с коронавирусом и протянуть руку помощи больным КВИ.

– Я был поражен этим заболеванием и прошел через множество трудностей. Но теперь, благодаря врачам, я полностью исцелен. На сегодняшний день существует возможность стать донором плазмы. Как человек, переболевший коронавирусом, я готов помочь другим. Буквально на днях подал заявку и на этой неделе уже поеду в Центр крови. Мои друзья, которые также переболели коронавирусом, тоже готовы стать донорами и помочь землякам, – отметил Азат Сарпеков.

Напомним, в Центре крови города Семея продолжается формирование списков потенциальных доноров для заготовки иммунной плазмы с антителами к COVID-19. Иммунная плазма – это жидкая часть крови человека, которая содержит антитела против каких-либо инфекционных агентов. При переливании иммунной плазмы переболевших коронавирусной инфекцией людей у реципиента создается пассивный иммунитет, который помогает ему справляться с этой болезнью. Донорами иммунной плазмы могут стать не все переболевшие КВИ. Критерием их отбора является достаточное количество антител к коронавирусной инфекции. Переливание поможет ускорить процесс лечения и выздоровление больных. Для доноров плазмы также предусмотрена оплата в размере семи месячных расчетных показателей – 19446 тенге.

Чтобы стать донором, необходимо связаться с Центром крови Семея по телефону 8-7222-42-15-34. Конфиденциальность гарантирована. Потенциальный донор также может воспользоваться служебным автотранспортом, чтобы добраться до Центра крови и обратно.

В городе сохраняется нелегкая эпидемиологическая ситуация. Ежедневно в больницы поступают десятки пациентов. Поэтому сотрудники электротехнического колледжа решили внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Здесь начали изготавливать аппарат Боброва – специальное устройство для подачи кислорода. Он представляет собой стеклянный градуированный сосуд объёмом 0,5-1 литра с герметичной резиновой пробкой, в которую вставлены две полые трубки: длинная, опускаемая в раствор, и короткая, находящаяся над раствором. Аппараты помогают увлажнить кислород, чтобы пациент мог дышать. В среднем, на изготовление одного такого аппарата на 3D-принтере уходит полтора-два часа.

– Вместе с медиками нашего города мы решили изготовить на 3D-принтере аппараты Боброва, сделали более 20 экземпляров и раздали нашим городским больницам. При необходимости мы готовы помочь и районам. Новый такой аппарат стоит от 200 тысяч тенге, а мы раздаем их бесплатно. У нас есть десять 3D-принтеров, и мы можем за 1,5 часа выпустить 10 таких аппаратов, – рассказал Азат Сарпеков.

Флора Левина

Семей

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