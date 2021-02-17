Полёт творчества и фантазии
Арт-вечеринку с художником Яной Нартовой провели в Восточно-Казахстанском музее искусств.
Музеи перестали быть просто местом для выставки картин. Каждый раз они стараются удивить посетителей, подарить им яркие впечатления и интересный опыт. Музей искусств в Усть-Каменогорске тоже не стоит на месте и ищет новые способы взаимодействия с посетителями.
Так, в стенах этого учреждения культуры создан творческий клуб «Үш жол» («Три дороги»). Почему именно три? Потому что музей работает в трёх направлениях – музыка, изобразительное искусство и литература.
Главная цель – дать возможность людям освободиться от цифровых оков и раскрыться, забыть о повседневных заботах и хорошо провести досуг. В нынешнее время дедлайнов, множества стрессовых ситуаций и отсутствия живого общения это отличный способ отдохнуть. Тем более на мероприятия клуба сотрудники музея приглашают интересных личностей, добившихся признания в разных сферах искусства.
В связи с ограничительными мерами в творческих встречах могут участвовать не больше 25 человек. Записываться нужно заранее.
Начала серию забавных и познавательных мероприятий клуба «Үш жол» Яна Нартова. Хоть она и не любит загонять своё творчество в рамки определённого жанра, всё же попробуем взять на себя смелость назвать её художником авангардного направления. Ведь чаще работы Яны относятся к абстрактному экспрессионизму.
– У Яны особенный путь в искусстве. Она имеет высшее техническое образование, врождённое чувство композиции и знает, как изменить мир с помощью искусства, – отметила специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова.
Творческий путь у Яны Нартовой действительно особый. Она инженер-геодезист, но по специальности никогда не работала. Стала мастером маникюра. Однажды, гуляя на просторах Интернета, увидела картины, которые зацепили будущего художника. Тогда в её голове промелькнула мысль: «Я бы хотела рисовать».
– О своей идее рассказала тренеру по маникюру. Она направила меня в областную библиотеку имени
А. С. Пушкина, где проходили бесплатные занятия по рисованию. Вёл их Виктор Сачков, – поделилась воспоминаниями Яна. – Я пришла в библиотеку, меня учили рисовать натюрморты. Мне не понравилось. Ходить куда-то, чтобы рисовать? Зачем? Я создала свою первую картину дома и показала своему учителю. Он был поражён и сказал, что мне обязательно нужно провести персональную выставку.
Спустя два года после этого разговора, в феврале 2017, в Восточно-Казахстанском музее искусств прошла выставка Яны Нартовой. Называлась она «Есть». С того момента прошло ещё четыре года, и этот яркий художник вновь оказался в стенах музея, чтобы приоткрыть завесу тайны и показать, как она создаёт свои невероятные картины.
Арт-вечеринка состояла из двух частей. Сначала участников ожидал мастер-класс от Яны Нартовой. Возможно, собираясь на это мероприятие, многие подумали, что их научат рисовать, расскажут о правилах работы с кистью и т. д. Но художница запланировала для посетителей нечто другое – абсолютно никаких правил, есть только ты и твои эмоции.
Чтобы снять напряжение у присутствующих, решили провести краткое знакомство. При этом не обязательно было называть своё имя, место работы, учёбы и кто чем занимается. Люди по очереди выходили в центр зала и отвечали на три вопросы: «Кто я? Что я сейчас чувствую? О чём я мечтаю?» По словам художницы, это так называемое знакомство с душой. Ответы звучали самые разные, а важнее всего то, что каждый смог немного расслабиться и перестать следовать каким-то шаблонам.
После посетителям музея предложили погрузиться в себя, найти в своём подсознании самую негативную эмоцию, которую они когда-либо испытывали, и перенести её на белый лист бумаги. Для этого им предоставили всё необходимое – краски, кисти, фломастеры и другие художественные принадлежности, а ещё приятную музыку и спокойную атмосферу.
Были даже мольберты, но ими так никто и не воспользовался, ведь участникам дали полную свободу действий – можно было устроиться где угодно и рисовать что угодно. Так обычно и поступает Яна Нартова. Мастерской у неё нет, она рисует там, где хочет.
– Нарисовать то, что чувствуешь, поймать эмоцию и запечатлеть её на бумаге – так я создаю свои картины, – отметила Яна. – Суть в том, чтобы научить людей раскрываться, демонстрировать свои искренние эмоции. Вернее, они умеют это делать, но временами забывают.
В момент погружения в искусство, собственные мысли и переживания каждый думал о чём-то своём, преследовал определённую цель. Одни хотели таким образом вычеркнуть негатив из своей жизни. Другие, наоборот, – оставить его в своей памяти, чтобы со временем стать сильнее.
Затем участников попросили нарисовать абстрактный автопортрет, лучшую версию себя. Чтобы заменить отрицательные эмоции положительными.
Завершив своего рода арт-терапию, сотрудники и посетители музея перешли ко второй части мероприятия – дискуссии на тему «Современное искусство». Каждый воспринимает его по-своему, однако истинный смысл той или иной работы знает только её автор. Тем не менее, присутствующие попытались разгадать посыл картины нашего земляка, авангардного художника Юрия Негодаева «Акробат» и работ Яны Нартовой.
По словам Яны, особого скрытого смысла в её творениях нет.
– Картины отражают моё восприятие мира, – говорит она. – Я не профессиональный художник. Как душа требует, так и творю.
Добавим, что мероприятие прошло с соблюдением санитарных требований.
Гульжан Естаева
Фото Ануара Тюлюбаева