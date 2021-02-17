Полёт творчества и фантазии

Арт-вечеринку с художником Яной Нартовой провели в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Музеи перестали быть просто местом для выставки картин. Каждый раз они стараются удивить посетителей, подарить им яркие впечатления и интересный опыт. Музей искусств в Усть-Каменогорске тоже не стоит на месте и ищет новые способы взаимодействия с посетителями.

Так, в стенах этого учреждения культуры создан творческий клуб «Үш жол» («Три дороги»). Почему именно три? Потому что музей работает в трёх направлениях – музыка, изобразительное искусство и литература.

Главная цель – дать возможность людям освободиться от цифровых оков и раскрыться, забыть о повседневных заботах и хорошо провести досуг. В нынешнее время дедлайнов, множества стрессовых ситуаций и отсутствия живого общения это отличный способ отдохнуть. Тем более на мероприятия клуба сотрудники музея приглашают интересных личностей, добившихся признания в разных сферах искусства.

В связи с ограничительными мерами в творческих встречах могут участвовать не больше 25 человек. Записываться нужно заранее.

Начала серию забавных и познавательных мероприятий клуба «Үш жол» Яна Нартова. Хоть она и не любит загонять своё творчество в рамки определённого жанра, всё же попробуем взять на себя смелость назвать её художником авангардного направления. Ведь чаще работы Яны относятся к абстрактному экспрессионизму.

– У Яны особенный путь в искусстве. Она имеет высшее техническое образование, врождённое чувство композиции и знает, как изменить мир с помощью искусства, – отметила специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова.

Творческий путь у Яны Нартовой действительно особый. Она инженер-геодезист, но по специальности никогда не работала. Стала мастером маникюра. Однажды, гуляя на просторах Интернета, увидела картины, которые зацепили будущего художника. Тогда в её голове промелькнула мысль: «Я бы хотела рисовать».

– О своей идее рассказала тренеру по маникюру. Она направила меня в областную библиотеку имени

А. С. Пушкина, где проходили бесплатные занятия по рисованию. Вёл их Виктор Сачков, – поделилась воспоминаниями Яна. – Я пришла в библиотеку, меня учили рисовать натюрморты. Мне не понравилось. Ходить куда-то, чтобы рисовать? Зачем? Я создала свою первую картину дома и показала своему учителю. Он был поражён и сказал, что мне обязательно нужно провести персональную выставку.

Спустя два года после этого разговора, в феврале 2017, в Восточно-Казахстанском музее искусств прошла выставка Яны Нартовой. Называлась она «Есть». С того момента прошло ещё четыре года, и этот яркий художник вновь оказался в стенах музея, чтобы приоткрыть завесу тайны и показать, как она создаёт свои невероятные картины.

Арт-вечеринка состояла из двух частей. Сначала участников ожидал мастер-класс от Яны Нартовой. Возможно, собираясь на это мероприятие, многие подумали, что их научат рисовать, расскажут о правилах работы с кистью и т. д. Но художница запланировала для посетителей нечто другое – абсолютно никаких правил, есть только ты и твои эмоции.

Чтобы снять напряжение у присутствующих, решили провести краткое знакомство. При этом не обязательно было называть своё имя, место работы, учёбы и кто чем занимается. Люди по очереди выходили в центр зала и отвечали на три вопросы: «Кто я? Что я сейчас чувствую? О чём я мечтаю?» По словам художницы, это так называемое знакомство с душой. Ответы звучали самые разные, а важнее всего то, что каждый смог немного расслабиться и перестать следовать каким-то шаблонам.

После посетителям музея предложили погрузиться в себя, найти в своём подсознании самую негативную эмоцию, которую они когда-либо испытывали, и перенести её на белый лист бумаги. Для этого им предоставили всё необходимое – краски, кисти, фломастеры и другие художественные принадлежности, а ещё приятную музыку и спокойную атмосферу.

Были даже мольберты, но ими так никто и не воспользовался, ведь участникам дали полную свободу действий – можно было устроиться где угодно и рисовать что угодно. Так обычно и поступает Яна Нартова. Мастерской у неё нет, она рисует там, где хочет.

– Нарисовать то, что чувствуешь, поймать эмоцию и запечатлеть её на бумаге – так я создаю свои картины, – отметила Яна. – Суть в том, чтобы научить людей раскрываться, демонстрировать свои искренние эмоции. Вернее, они умеют это делать, но временами забывают.

В момент погружения в искусство, собственные мысли и переживания каждый думал о чём-то своём, преследовал определённую цель. Одни хотели таким образом вычеркнуть негатив из своей жизни. Другие, наоборот, – оставить его в своей памяти, чтобы со временем стать сильнее.

Затем участников попросили нарисовать абстрактный автопортрет, лучшую версию себя. Чтобы заменить отрицательные эмоции положительными.

Завершив своего рода арт-терапию, сотрудники и посетители музея перешли ко второй части мероприятия – дискуссии на тему «Современное искусство». Каждый воспринимает его по-своему, однако истинный смысл той или иной работы знает только её автор. Тем не менее, присутствующие попытались разгадать посыл картины нашего земляка, авангардного художника Юрия Негодаева «Акробат» и работ Яны Нартовой.

По словам Яны, особого скрытого смысла в её творениях нет.

– Картины отражают моё восприятие мира, – говорит она. – Я не профессиональный художник. Как душа требует, так и творю.

Добавим, что мероприятие прошло с соблюдением санитарных требований.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева