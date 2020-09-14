Полный комплект 

Дети из многодетных и малообеспеченных семей Усть-Каменогорска получили школьную форму ещё до начала учебного года.

Перед началом учебного года 53 ученика гимназии №38 имени Льва Гумилева получили комплекты одежды и обуви.

Ежегодно по сложившейся доброй традиции по всей стране, в каждой области и городе проходит республиканская акция «Дорога в школу». Детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, государство оказывает поддержку, предоставляя ученикам все необходимое: школьные принадлежности и канцтовары, рюкзаки и форму.

– Основная цель акции «Дорога в школу» состоит в том, чтобы обеспечить детей всем, что потребуется им в процессе обучения в школе, – говорит директор гимназии №38 имени Льва Гумилева Инесса Чернышёва. – Эта акция не ограничивается только канцелярскими товарами, уже в течение нескольких лет ребят из этой категории дополнительно обеспечивают формой и обувью.

Учащиеся гимназии получили 53 таких комплекта. Инесса Чернышёва отмечает, что одежда соответствует стандарту (по фасону и цвету), утверждённому попечительским советом учебного заведения.

– Эта форма отвечает всем современным требованиям, – говорит директор гимназии. – Отмечу высокое качество как материала, из которого она сшита, так и непосредственно её пошива. Обувь выбрана с учетом возрастных критериев и современной моды.

Все комплекты ребята получили ещё до первого сентября. Отметим, что размеры одежды и обуви определяют из списка, который формируют на основе заявок от родителей учеников.

– Дети быстро растут, за год иногда сразу на несколько размеров. Мы меняем форму, если ребенку что-то не подходит, – уточняет Инесса Чернышёва.

Также помощь ученикам оказывают члены попечительского совета. Так, весной при переходе на дистанционное обучение они спонсировали подключение Интернета в квартирах нескольких школьников, нуждавшихся в этом. Теперь к новому учебному году также за счет материальной поддержки попечительского совета для пятерых из 53 учеников гимназии из малообеспеченных семей приобретены комплекты, в которые вошли школьные рюкзаки и канцтовары.

– Детей неспособных к учебе или ленивых нет, – считает Инесса Чернышёва. – Нужно просто создать необходимые условия, и тогда ребёнок будет развивать не только свои интеллектуальные способности, но и внутренние качества. Ведь и государство, и просто неравнодушные люди не остаются в стороне и всегда оказывают необходимую поддержку детям.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев