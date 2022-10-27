Пока в душе горит огонь

Свой творческий юбилей – 25-летие служения в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре – обаятельная и талантливая актриса, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Ирина Красикова отметила на родной сцене.

Радостью от творчества, энергией, яркими переживаниями она поделилась со зрителями во время спектакля «Моя жена – лгунья» М. Мэйо, М. Эннекен, в котором Ирина сыграла роль мисс Петиктон, начальницы детского приюта.

У каждого актёра свой путь к театру. Кто-то сворачивает на заветную тропинку сразу после окончания школы. Ирине Красиковой ради осуществления мечты стать актрисой пришлось пройти по тернистому пути в поисках и обретении себя. По велению родителей она проучилась в музыкальной школе, после – в музыкальном училище. И даже подавала надежды как начинающий музыкант, композитор. Но вместо обучения в консерватории Ирина неожиданно выбрала работу в детском саду в качестве музыкального руководителя. Уже тогда нашла выражение её любовь к театрализации. Ей было интересно ставить оригинальные представления, искать и подбирать декорации, свет, реквизит. Играло на руку и то, что она умела шить – из непримечательного лоскутка ткани создавала нечто новое, невообразимое.

Все эти таланты и способности оказались незаменимыми в тот момент, когда Ирина вместе с подругой решила создать мобильный кукольный театр «Бродячие артисты».

– Помню, во время гастролей в одном из городов России мы делали пересадку на другой поезд, – вспоминает актриса. – Я задумчиво смотрела на железнодорожные пути. И вдруг мой внутренний голос спокойно и уверенно произнес: «Я работаю в театре». На тот момент ничто не предвещало перемен. Но интуиция подсказывала, что я перехожу на иной путь в своей жизни.

И правда, приблизительно через полгода Ирину Красикову пригласили работать в Восточно-Казахстанский областной драматический театр. На усть-каменогорских подмостках в ослепительном свете софитов раскрылось то, что актриса так долго таила в себе, сдерживала. Талант засверкал блестящей россыпью ролей.

Первый спектакль с её участием назывался «Гусёнок» Н. Гернет. В этой кукольной постановке Ирина обратила на себя внимание не только как исполнительница роли Гусёнка, но и как создатель милого персонажа, автор музыки и стихов, а также как хореограф.

Благодаря волевому характеру, пытливому уму, художественному видению и беззаветному служению театру Ирина Красикова добилась большого успеха у зрителей, стала востребованной актрисой.

За четверть века ею было прожито свыше 60 чужих судеб с неподдельным интересом, непревзойденной страстностью и полной самоотдачей, вызывающей восхищение и овации. На её счастливую актёрскую долю выпало играть роли Анастасии Цветаевой в философском эссе «Марина Цветаева», Титании в спектакле «Сон в летнюю ночь» по пьесе великого У. Шекспира, Раневской в «Вишнёвом саду» А. Чехова. Её образы неоднократно отмечались театральной премией «МАСКА» Управления культуры Восточно-Казахстанской области.

Главное, что актриса извлекла для себя из профессионального опыта: за что ни берёшься, всё делай с любовью, желанием творить. И пока в душе горит огонь, то непременно будут новые открытия и достижения.

Перед началом комедии «Моя жена – лгунья» Ирину Красикову с творческим юбилеем поздравил директор театра Руслан Кайырсынов. Он поблагодарил актрису за высокое профессиональное мастерство, вдохновение, красоту души. В качестве подарка ей преподнесли сценический костюм, в котором она в начале своего творческого пути, 22 года назад, играла в музыкальной комедии «Женись и управляй женой» Д. Флетчера.

Дарья Шавлева

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