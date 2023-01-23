Поговорим о профпригодности?

В регионе подвели итоги медицинского мониторинга здоровья работающего населения.

Обязательные осмотры прошли более 30 тысяч жителей Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Уланского, Шемонаихинского районов и района Алтай. По оценке медиков, ситуация по профзаболеваемости в регионе стабильна, в ряде районов отмечается снижение уровня профессиональных заболеваний среди работников производственных предприятий. Однако работодателям напомнили о необходимости контроля за состоянием здоровья их сотрудников.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области рассказали о результатах обязательных медицинских осмотров среди работающего населения.

– По итогам мониторинга за прошедший год периодическому медицинскому осмотру подлежало 33826 работающих граждан, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В том числе 7764 женщины. 99 процентов прошли профосмотры.

В результате медики собрали и проанализировали статистические данные.

– Согласно обследованиям 28831 человек признан профпригодным к работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами. Из них 5967 женщин, – уточнили специалисты ДСЭК. – Временно непригодными к указанным видам работ оказались 124 человека, 143 – признаны профнепригодными для работы на производстве.

Медики отметили, что более четырёх тысяч людей оказались подвержены соматическим проявлениям заболеваний. С подоз-

рением на профзаболевание и интоксикацию выявили менее одного процента работников. Однако часть сотрудников производственных предприятий получила предписания на дополнительные медицинские исследования и лечение.

– Порядка трёх тысяч человек (или семь процентов от общего числа) нуждаются в амбулаторном обследовании и лечении, а также в лечебно-профилактическом питании, – констатировали эксперты Департамента санэпид контроля. – Около тысячи человек получили рекомендации на санаторно-курортное лечение. Приблизительно ста работникам требуется стационарное наблюдение. Чуть более 400 человек нуждаются в диспансерном наблюдении.

Значительных изменений в сфере профзаболеваемости по сравнению с предыдущим годом врачи области не отметили: в конце 2022 года на предприятиях ВКО зарегистрировано 182 случая профессиональных заболеваний (в 2021 году был 181).

– Из шести районов (городов) региона, где стабильно регистрируется профзаболеваемость, в двух – в Глубоковском районе и районе Алтай – наблюдается тенденция к снижению, – пояснили в ДСЭК. – Незначительный рост зафиксировали в областном центре, Риддере, Уланском и Шемонаихинском районах.

Несмотря на положительные результаты осмотров, нескольких работодателей привлекли к ответственности за ненадлежащий контроль состояния здоровья их сотрудников.

– За невыполнение рекомендаций работодателям выписали два штрафа на общую сумму 91890 тенге, – резюмировали в Департаменте санэпид контроля. – Выдано одно предписание об устранении нарушений. Одного человека отстранили от работы. Хотелось бы ещё раз обратить внимание руководителей предприятий, насколько важно следить за здоровьем работников, задействованных на производстве. Напомним и о том, что согласно трудовому законодательству работодатель обязан заключать трудовые договоры и страховать своих сотрудников.

Лилия Дроздова