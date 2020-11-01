Почему растёт цена? 

В Семее объяснили повышение роста цен на продукты питания.

Согласно еженедельному мониторингу Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, с 13 по 20 октября в городе зафиксирован рост цен на гречневую крупу, подсолнечное масло и куриное яйцо. На остальные социально значимые продовольственные товары цены стабильны. Как рассказали на пресс-конференции представители отдела предпринимательства, основные причины роста цен – повышенный спрос на продукты питания, связанный с карантинными мерами, изменение логистики и транспортировки товаров.

– Рост цен на подсолнечное масло обусловлен повышением закупочных цен на сырьё вследствие сокращения у производителей запасов урожая прошлого года, приобретением расходных материалов, реагентов и упаковочной тары за пределами Республики Казахстан, – рассказала заместитель руководителя городского отдела предпринимательства Анжела Маслова. – С началом уборки семян подсолнечника, поступлением сырья урожая текущего года наметится тенденция снижения цен. Также сезонным является рост цен на гречневую крупу, в связи с сокращением запасов урожая прошлого года. С завершением уборки семян гречихи цены стабилизируются. Рост цен на яйцо является сезонным и связан с повышением отпускных цен на птицефабриках из-за увеличения цен на корма для птицы и сезонного фактора снижения яйценоскости кур, а также в связи с ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц. Рост цен на сахар также связан с сокращением поставок из стран ближнего зарубежья, в связи с ограничительными мерами в период карантина.

Как отметили на пресс-конференции, в целях сдерживания инфляционных процессов ведется ежедневный мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары, охватываются универсальные торговые рынки и предприятия торговли во всех районах города. В случае необоснованного повышения цен принимаются меры оперативного реагирования с выяснением причин роста и рекомендательной работой по их снижению. Заключаются бессрочные меморандумы с розничными торговыми предприятиями о применении торговой надбавки не более 10 процентов на социально значимые продовольственные товары. В этом году подписаны два меморандума с оптовыми предприятиями о взаимном сотрудничестве по стабилизации роста цен на социально значимые продовольственные товары, а также меморандумы по стабилизации цен на плодоовощную продукцию с оптовыми реализаторами. С руководителями оптовых и розничных предприятий торговли периодически проводятся совещания по вопросу недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, а также стоимости аренды торговых площадей и других платных услуг.

В целях сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары функционирует стабилизационный фонд. Так, во исполнение решения комиссии по управлению региональным стабфондом АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» закупило для города 3000 тонн плодовоовощной продукции, в том числе: 1000 тонн картофеля, 850 тонн капусты, 400 тонн моркови и 750 тонн лука. Закуп был произведен у ТОО «Агрофирма «Приречное». Об этом на онлайн пресс-конференции рассказали представители городских отделов сельского хозяйства и предпринимательства.

31 октября продукция стабфонда будет заложена в овощехранилища в полном объёме. Реализация будет осуществляться с ноября по май по цене, графику и объёмам согласно рекомендациям комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом и постановлению акимата ВКО.

На пресс-конференции было отмечено, что контроль за соблюдением условий меморандумов по реализации продукции стабилизационного фонда проводится на постоянной основе, также ведётся еженедельный мониторинг цен в розничных предприятиях.

В настоящее время с торговыми предприятиями ведётся работа по заключению меморандумов на реализацию плодоовощной продукции стабилизационного фонда.

На сегодняшний день заключены меморандумы с розничными торговыми предприятиями для реализации макаронных изделий (рожки) по 194 тенге и риса – 281 тенге за килограмм из регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Ертiс».

Отделом предпринимательства также ведётся координирующая работа между торговыми предприятиями и оператором программы по организации поставок продукции стабфонда.

Мария Щетинина

Семей