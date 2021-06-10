По следам великих предков

Школьники из Жарминского района знакомятся с сакральными местами своего края, который славится не только природными красотами, но и богатством культурно-исторических памятников.

С наступлением летних каникул 45 учащихся пяти средних школ района совершили экскурсию-поход по знаковым местам – посетили мавзолеи Би Боранбая в селе Капанбулак и Тоғыз құдық в селе Аршалы. В ходе экскурсии в увлекательной форме прошёл урок-путешествие «Знаешь ли ты свою историю?»

Как отметили ребята, поход по родной земле, богатой красотами, и свежий воздух прибавили им позитивных эмоций и более глубоких познаний истории родного края.

Во время каникул их путешествие продолжится посещением мавзолея батыра Ер Жанибека, исторических памятников в сёлах Шалабай и Карамола, которые скрывают тайны и предания многих веков.

– В эпоху масштабной глобализации существует необходимость сохранения национального кода. Важно пропагандировать историю и культуру. Это имеет большое значение для популяризации сакральных объектов региона, – отметили организаторы экскурсии.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район