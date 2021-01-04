По следам Алдара-Косе 

Детей военнослужащих порадовало новогоднее представление про Алдара-Косе, состоявшееся в Восточно-Казахстанском областном театре драмы.

В преддверии Нового года Служба по организации работы с членами семей военнослужащих воинской части имени Халық Қаһарманы К. Кайсенова Усть-Каменогорского гарнизона устроила для ребят яркий сюрприз.

Дети военнослужащих посмотрели новогоднюю постановку «Сиқырлы дүрбі». Это свежая трактовка сказочной легенды об Алдаре-Косе с участием героев современных мультфильмов. Спектакль ребятам понравился, они аплодировали от всей души.

Мероприятие проводилось с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм, социальное расстояние в зале соблюдалось. Администрация театра также организовала для детей фотоконкурс с новогодней тематикой.

Ева Ким

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона