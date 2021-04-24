По рельсам, по дорогам…

С 1 мая аэропорт в Урджаре закрывается на реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Чтобы обеспечить транспортную доступность побережья озера Алаколь, для туристов планируется увеличить количество автобусных маршрутов, а также поездов и дополнительных прицепных вагонов.

Транспортная доступность Урджарского района в летний туристический период – один из приоритетных вопросов туристического кластера региона.

Напомним, с 2017 года в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» ведётся реконструкция автомобильной дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. По территории Восточного Казахстана протяжённость дороги составляет 454 км. На сегодняшний день по проекту выполнено 57 процентов работ, то есть движение по 257 км проходит по новому асфальтобетонному покрытию дороги. Остальные 43 процента планируется закончить до конца 2021 года.

Как сообщил заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО НК «Казавтожол» Асылбек Нугуманов, на участке Усть-Каменогорск – Калбатау проезд по асфальтовому покрытию полностью обеспечен. В этом году основные дорожно-ремонтные работы будут проводиться от Калбатау до Аягоза и далее до поворота на Таскескен. Работы по реконструкции автодороги Таскескен – Бахты находятся на завершающей стадии, закончить их планируется до июля.

– На участках, где будет вестись реконструкция, особое внимание уделено объездным дорогам для качественного безопасного бесперебойного движения. В итоге на участке Калбатау – Аягоз движение по объездной дороге в июне составит 55 км, на участке Аягоз – Таскескен – 56 км, – отметил Асылбек Нугуманов.

В связи с закрытием аэропорта в Урджаре на реконструкцию взлётно-посадочной полосы возникающий дефицит в транспортном сообщении планируется компенсировать за счёт увеличения количества вагонов курсирующих железнодорожных составов из городов Нур-Султан, Алматы до станции Жаланашколь с восьми до десяти вагонов. По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржана Жумадилова, это позволит увеличить количество мест с 352 до 456 по каждому направлению.

– С 17 июня с периодичностью три раза в неделю начнёт движение новый пассажирский поезд сообщением Алматы – Достык с составом 10 вагонов, что дополнительно обеспечит 450 мест. По внутриобластным сообщениям из городов Усть-Каменогорск, Семей на станцию Жаланашколь будет увеличено количество вагонов с пяти до семи по каждому направлению, что даст возможность увеличить количество мест с 270 до 416, – отметил Нуржан Жумадилов.

Кроме того, проработан вопрос по увеличению количества автобусов, ежедневно курсирующих из Усть-Каменогорска и Семея в направлении села Урджар, в два раза, то есть с восьми до 16 автобусов. Это обеспечит рост пассажиропотока за туристический сезон с 35,7 тысячи человек до 71,4 тысячи человек.

Нуржан Жумадилов подчеркнул, что капитальный ремонт аэродрома в селе Урджар не проводился с момента его ввода в эксплуатацию. Перенос сроков по проведению реконструкции может сказаться на безопасности полётов. Во время реконструкции будет произведён ремонт здания аэровокзала, установка светосигнальных объектов, обустройство новой взлётно-посадочной полосы и другое.

Демонтаж старых аэродромных сооружений взлётно-посадочной полосы, перрона и других конструкций требует времени от одного до двух месяцев. При этом только на поэтапную укладку грунта новой полосы в три слоя общей высотой в 17 сантиметров потребуется около трёх месяцев.

– Там будет только асфальтовых работ на 100 тысяч квадратных метров. Причём завершить их мы обязаны в тёплое время, при температуре окружающей среды не ниже 5–10 градусов Цельсия. Ранее говорилось о том, чтобы на летний туристический сезон построить дополнительную временную грунтовую взлётно-посадочную полосу. Однако стоимость проекта неприятно удивила, – пояснил Нуржан Жумадилов.

По итогам обследования — это дополнительное время порядка двух месяцев, подготовка ПСД и ориентировочная стоимость проекта – 5 миллиардов тенге. В связи с этим принято решение сэкономить и направить все силы на реконструкцию аэропорта.

Стоит отметить, что после модернизации аэропорта появится возможность принимать современные воздушные суда западного типа, в том числе в ночное время. Это позволит увеличить поток туристов на побережье Алаколя в последующие летние сезоны.

Марина Шевелёва

Фото из архива