По новым правилам?

Новый проект Правил аккредитации журналистов включает ряд нововведений, направленных на создание благоприятных условий прохождения и упрощение процедуры аккредитации, а также необходимые меры по установлению условий участия в мероприятиях аккредитованных журналистов.

Разработка новой системы обусловлена необходимостью упорядочения и актуализации порядка прохождения журналистами аккредитации, а также широкого и оперативного информирования общественности.

Как показывает практика, действующая система аккредитации не в полном объёме обеспечивает чёткий и упрощённый механизм проведения процедуры.

Таким образом, для решения этого вопроса в проекте Правил предусмотрены следующие ключевые новеллы:

1. В целях создания дополнительных возможностей для участия журналистов в мероприятиях, аккредитация будет разделена на постоянную (срок действия которой будет составлять не менее одного года) и временную (выдаётся единожды при необходимости выполнения конкретного редакционного задания либо замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия);

2. Предоставляемый пакет документов для прохождения процедуры аккредитации сокращён с четырёх до двух документов (заявление и документ, удостоверяющий личность);

3. Предполагается сокращение срока рассмотрения заявления и принятия по нему решения с семи до трёх рабочих дней;

4. Для повышения прозрачности аккредитующая организация будет вести реестр аккредитованных журналистов на своём интернет-ресурсе;

5. Предусмотрены обязанности аккредитующей организации, в частности по предварительному уведомлению о мероприятии, обеспечению доступа журналиста к заседаниям, а также доступа к материалам заседания.

Необходимо отметить, что разработка данных Правил осуществлялась при непосредственном участии представителей медиасообщества, направленные предложения были учтены в проекте НПА.

В целях систематизации образовательного процесса, повышения профессионального уровня и конкурентоспособности специалистов отрасли в 2020 году Министерством информации и общественного развития РК утверждён Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы.

Специальнай план состоит из пяти основных разделов и охватывает вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, организации зарубежных стажировок и курсов, формирования медиаграмотности населения и повышения эффективности деятельности пресс-служб.

Он будет реализован совместно с КФ «Медиа дамыту қоры», государственными и коммерческими СМИ, вузами и НПО.

В 2020 году в рамках Специального плана реализованы несколько мероприятий, в частности:

— в целях обучения журналистов, специализирующихся в медицинской, религиозной и экологической сферах, подписаны меморандумы с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилёва, Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и Казахским национальным медицинским университетом им. С. Д. Асфендиярова;

— в рамках грантового проекта 912 журналистов прошли обучающие курсы;

— в рамках казахстанской медианедели Astana media week прошли Форум региональных СМИ, семинар-тренинги для пресс-секретарей и работников пресс-служб, а также для представителей СМИ.

В текущем году работа в рамках Специального плана будет продолжена.

Совместно с вузами планируется пересмотр и совершенствование образовательных программ, организация обучающих курсов для отраслевых журналистов, проведение обучающих курсов для ППС вузов с привлечением известных отечественных журналистов.

Для специалистов отрасли предусмотрены: проведение зарубежных стажировок, организация лекций и мастер-классов с привлечением известных мировых журналистов, медиатренеров в рамках казахстанской медианедели Astana Media Week и другие мероприятия.

Вместе с тем, для пресс-секретарей и работников пресс-служб предусмотрены курсы повышения квалификации в рамках казахстанской медианедели Astana Media Week, на площадке КФ «Медиа дамыту қоры» и в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.