Плыви, рыбка, плыви 

В Чёрный Иртыш выпустили 4000 особей двухлетнего сибирского осётра за счёт средств государственного бюджета.

Мероприятие направлено на создание устойчивой популяции осётра в Чёрном Иртыше и стабилизацию экосистемы водного мира. Кроме того, эта мера стала одним из этапов перехода на зарыбление более ценными видами рыб.

– Этот водоём выбрали не случайно. Он является естественным местом обитания краснокнижной рыбы, здесь она водилась испокон веков, – отметил руководитель отдела охраны животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров.

По мнению специалистов, зарыбление взрослыми особями осётра увеличит выживаемость рыб в несколько раз.

Отметим, подобное мероприятие последний раз проводилось здесь восемь лет назад.

Гульжан Естаева