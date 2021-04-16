Пишите грамотно

Главная цель месячника «Сәтті жарнама», стартовавшего в нашем регионе, – привести тексты рекламы и визуальной информации в соответствие с требованиями законодательства о языках в Республике Казахстан.

В Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» состоялось заседание круглого стола на тему «Көрнекі ақпарат пен жарнама тілін біріздендіру» с участием руководителя Управления по развитию языков ВКО Розы Толемисовой.

– В рамках месячника волонтёры и специалисты всего региона посещают торговые точки, проверяют вывески и баннеры на наличие ошибок. В ходе проверки выявлено уже 280 правонарушений, из них, к примеру, 92 нарушения связаны с тем, что вывеска представлена только на русском языке, 45 нарушений связаны с орфографическими ошибками. Встречаются также случаи, когда на вывеске нет ни одной буквы. Ещё очень часто названия кафе, ресторанов и прочих заведений – на иностранном языке. Например «Арбат», «Оливье» или «Да Винчи». Это мешает развитию казахского языка, – считает Роза Толемисова.

С владельцами заведений, по словам руководителя Управления по развитию языков ВКО, проведена разъяснительная работа. Им вынесены предупреждения. Специалисты управления по развитию языков готовы оказать помощь в переводе.

В свою очередь владельцы заведений, в вывесках которых были обнаружены ошибки, просят дать им время, ведь для того, чтобы сменить вывеску, нужны средства. На исправление ошибок им дали срок три месяца. Через три месяца мониторинговая группа вновь посетит данные заведения. Напомним, что сумма штрафа для представителей среднего бизнеса варьируется от 20 до 50 МРП, малого – до 20 МРП, а вот владельцам крупного бизнеса придётся заплатить за ошибку более 50 МРП.

Флора Левина

Фото Управления по развитию языков ВКО