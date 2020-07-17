Песня металла

«Невероятная красота льющегося металла – завораживающее зрелище и большая ответственность. А когда из двух невзрачных компонентов получается ровный красивый слиток – сердце радуется!» – так поэтично описывает свою работу аппаратчик 6 разряда, бригадир металлургического участка химико-металлургического отделения бериллиевого производства (БП) Кайрат Орузбаев. Наша встреча состоялась накануне Дня металлурга.

На металлургическом участке выпускают продукцию, востребованную у заказчиков из Китая, России, США, Германии. Алюминиево-бериллиевые, медно-бериллиевые, никель-бериллиевые лигатуры, сплавы в гранулах, черновой и технический бериллий – Кайрат Кабдрусельевич в совершенстве знает все нюансы процессов получения этой продукции. Нет такой печи, а их на металлургическом участке 15, и передела, где бы не трудился Кайрат Орузбаев.

20-летний опыт работы и высший разряд аппаратчика позволяют на глаз определять температуру слива, плотность металла, содержание. Не каждый его коллега может похвастаться тем, что знает, когда металл уже готов к сливу. Кайрат Орузбаев это чувствует! Ответственность за качество, которое удовлетворит потребителя, – огромная.

Кайрат Орузбаев:

– Мне нравится моя профессия, я сам выбрал путь. И учителя были хорошие, меня научили, как нужно работать. За опыт я благодарен своим наставникам – Александру Петровичу Бибикову, Евгению Анатольевичу Степанчуку и другим. Сейчас я сам наставник, бригадир. Я, видимо, так увлеченно рассказывал своему маленькому сыну про работу, что он после окончания университета тоже пришел на завод и так же, как и я, стал аппаратчиком нашего отделения. Все, что знал, ему передал и другим передаю.

На вопрос «Что вы говорите молодежи, пришедшей на производство?» Кайрат ответил так:

– Самое главное – не бояться того, что делаешь, не бояться высоких температур, не поворачиваться к печи спиной, аппаратчик всегда должен ее видеть. Лишних движений в каньоне не делать, не торопиться. И, как говорят металлурги, поймать струю. Ровность струи льющегося металла важна для ровности слитков. И работать обязательно с душой. Металл это чувствует и поет!

Арман Мырзаканов, аппаратчик 6 разряда ХМО цеха № 1 БП:

– В каньоне при плавке металла обязательно должны быть двое – подстраховать, помочь, подставить плечо. Кайрат Кабдрусельевич – мой наставник. Можно сказать, вырастил из меня себе напарника, я тоже имею 6 разряд, и в каньоне мы вместе.

Сейчас, когда Кайрат в должности бригадира, забот и дел стало больше. На работу он всегда приходит на час раньше смены – в 6 утра. Ежедневный обход, осмотр, чтобы не останавливать непрерывный процесс плавки. Если неполадки – устранит, поправит, поможет, подскажет, научит, пожурит, подстрахует.

И.о. начальника ХМО цеха № 1 БП Олег Утешев знаком с Кайратом Орузбаевым 20 лет:

– Кайрата нередко ставили на ответственную плавку, доверяли особые заказы, потому что знали – он не подведет. В коллективе он – авторитет, его опыт и знания помогают нам в работе.

День металлурга – праздник профессионалов, грамотных, сильных физически специалистов. Это тяжелый, благородный и красивый труд. Пусть праздник послужит импульсом для новых успехов. А молодым металлургам пожелаем равняться на лучших!

Пресс-служба АО «УМЗ»