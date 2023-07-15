Рабочий – класс! 25 лет компании в историях горняков

В нашей области с развитой горной промышленностью День металлурга давно стал почитаемым и народным праздником. И мы рады рассказать о людях, которые составляют гордость отрасли.

Месторождение Бакырчик в Жарминском районе было разведано еще в 50-е годы ХХ столетия, но наладить здесь промышленную добычу золота долго не удавалось ни отечественным, ни иностранным горнорудным компаниям. Местная руда обладает двойной упорностью и плохо поддается традиционным технологиям переработки. Бакырчикское горнодобывающее предприятие (входит в компанию Polymetal) ведёт разработку месторождения с 2014 года, и за это время стало одним из лидеров золотодобывающего сектора Казахстана.

Работники Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП) – люди особенной закалки. Они разные, у каждого свой характер, свои интересы, но всех их объединяет одно – верность своему предприятию и невероятное трудолюбие.

Дирижёр ковша

Один из первопроходцев в разработке месторождения Бакырчик – машинист электрического экскаватора Марат Абжанов. Он работает на карьере, что называется, с первого ковша. За трудовые заслуги ему вручена корпоративная Почетная грамота.

Диплом машиниста экскаватора житель города Лисаковска получил в 1988 году. Первым местом работы стал крупный горный комбинат в Костанайской области. Когда рудник законсервировали, нашему герою несколько лет пришлось перебиваться случайными заработками.

А в 2016 году, уже будучи опытным машинистом, Марат Жуматаевич устроился на Бакырчик. Начинал со сборки нового карьерного экскаватора ЭКГ-15М.

– Я приехал, когда предприятие только налаживало производство – началось промышленное освоение карьера. На моих глазах предприятие строилось, росло. Сегодня это мощная производственная площадка с современным оборудованием и до мелочей продуманным технологическим процессом. В вахтовом посёлке созданы отличные условия для проживания, занятий спортом. Можно работать на полную мощность и спокойно отдыхать, – говорит собеседник.

…Многотонный экскаватор ЭКГ-15М вгрызается ковшом в свежий забой, кубометры породы с грохотом обрушиваются в автосамосвал – и так на протяжении одиннадцати часов. Это обычная рабочая смена Марата Абжанова, в течение которой он должен отгрузить не менее шести тысяч кубов горной массы.

Весь рабочий день он не выпускает из рук рычаги управления экскаватором. Левый рычаг отвечает за контроль напора и возврата ковша, а также открывает его днище, правый позволяет машинисту поворачивать корпус машины, опускать или поднимать ковш.

– Навыки по управлению габаритной техникой можно наработать, уверенность приходит с опытом. А вот без горняцкого характера человек у нас не приживется. Главное правило горняков – работать сплочённо, – говорит Марат Жуматаевич.

Машинист экскаватора всегда работает в паре с водителями многотонных самосвалов. Для их взаимодействия разработана специальная система сигналов, необходимая информация отображается на дисплеях. В кабине всё предусмотрено для комфорта машиниста: шумо-

изоляция, кондиционер, отопление.

– Знаете, что больше всего меня радует? Когда отработал смену безопасно, выполнил норму – и со спокойной душой можно уйти домой. Такая вот моя простая радость, и это чувство с годами не проходит, – делится передовик производства.

Руководители Марата Жуматаевича отмечают его ответственное отношение к работе, высокий профессионализм, а он сам – уважительные и доверительные взаимоотношения в коллективе.

Марат Абжанов – заботливый семьянин. Он называет главной опорой в жизни супругу Ирину Николаевну, а самым большим счастьем – свою семью.

У супругов двое взрослых детей – Руслан и Карина, которые также гордятся своим отцом, вдохновляются его примером и стремятся стать профессионалами в своей области.

Профессионализм здесь в цене

Свой вклад в стабильную работу обогатительной фабрики вносит аппаратчик сгустителя фильтрационно-сушильного отделения Нурсулу Кусманова – опытный специалист, достойный представитель горняцкой династии.

Обогатительная фабрика на Бакырчикском горнодобывающем предприятии – основа производственного процесса. Именно здесь добытая в карьере руда, в которой золото находится на молекулярном уровне, превращается в золотосодержащий концентрат. Впоследствии из него извлекут золото.

Все процессы на фабрике автоматизированы. Аппаратчик наблюдает на мониторе за соблюдением технологических параметров на своем оборудовании, а в случае необходимости производит наладку технологического процесса.

…Горно-металлургическая карьера Нурсулу Кусмановой началась в 1988 году, после окончания Семипалатинского геологоразведочного техникума. Некоторое время молодой специалист поработала в Караганде, затем вернулась в родной посёлок Ауэзов, устроилась техником-геологом в Бакырчикскую геологоразведочную экспедицию. Позже перевелась подземным рабочим, спустя два года – машинистом подъёмной установки шахты.

Параллельно Нурсулу Кайноллиновна обучалась в ВКТУ имени Д. Серикбаева по специальности «инженер-обогатитель».

С приходом на Бакырчик компании Polymetal специалиста с высшим образованием приняли на обогатительную фабрику. Напряженная работа не испугала женщину. Сегодня она в числе лучших сотрудников предприятия.

– Спустя шесть лет работа уже не кажется мне такой сложной. Поначалу, конечно, было трудно – всё-таки серьёзное производство, требующее предельной концентрации и ответственности. Пока я всему училась, во всём разбиралась, «прикипела» к производству. И с каждой новой сменой, отработанной на фабрике, я понимаю, что правильно выбрала профессию. Чувство, что ты полезен, твой труд важен, и ты не напрасно вкладываешь свои силы – ни с чем не сравнимо! – делится Нурсулу Кайноллиновна. – Мне повезло, меня окружают понимающие коллеги, они – моя вторая семья.

Говоря о трудовой династии, стоит отметить, что отец и братья Нурсулу Кусмановой много лет проработали подземными проходчиками, буровиками на местной шахте. Уже пять лет трудится дробильщиком в центральной лаборатории БГП её сын Акылжан.

На предприятии, по словам нашей героини, профессионализм является одной из главных ценностей. У работников всегда есть возможность получать новые знания, повышать квалификацию, проходить углубленное обучение.

– Я работала на Бакырчикском месторождении при разных собственниках. Должна отметить, что с приходом компании Polymetal начались серьезные перемены к лучшему, – отмечает собеседница. – За четыре года был построен новый комбинат. В корне изменилось отношение к охране труда и промышленной безопасности, а также к охране окружающей среды. Регламенты строгие, и никому в голову не придет их нарушать. Мне очень интересно работать на таком современном предприятии, наблюдать, как оно растет и совершенствуется. Горжусь, что я – часть этой большой компании.

Профессионализм, трудовые достижения и добросовестность Нурсулу Кусмановой высоко ценят коллеги и руководство. В преддверии Дня металлурга-2023 её портрет поместили на Доску почёта.

Не сбиваясь с пути

Масштабный и технически сложный автопарк Бакырчикского горнодобывающего предприятия должны обслуживать и эксплуатировать высококвалифицированные сотрудники. От этого напрямую зависит состояние техники, производительность труда, а значит – стабильная работа всего предприятия.

Одним из таких корифеев является 39-летний Евгений Фомин, прошедший путь от простого рабочего до начальника участка вспомогательной техники автотранспортного цеха.

Горные работы, большие карьерные машины, таинственные входы в подземные разработки стали частью жизни уроженца посёлка Ауэзов, когда ему было 19 лет. За годы работы на месторождении Евгению Александровичу удалось вникнуть в тонкости практически всех производственных процессов.

Программист по первому образованию, он сначала трудился рабочим в отделе технологий. Затем, получив диплом техника-металлурга, занимался обогащением руд, был оператором вельц-печи в металлургической лаборатории, аппаратчиком-гидрометаллургом, электрослесарем.

Окончив в 2015 году ВКТУ имени Д. Серикбаева, дипломированный инженер-механик был переведён в автотранспортный цех, который с приходом компании Polymetal начал пополняться современными высокопроизводительными машинами и оборудованием.

Начальник участка АТЦ отвечает за выпуск техники на линию. Строго контролирует исправность всех узлов и агрегатов, следит за здоровьем водителей перед рейсом, соблюдением норм труда и безопасной эксплуатации автотранспортной техники предприятия – так что ответственность у него высокая!

– Непрерывному производству требуется надёжная техника: машины должны быть постоянно «на ходу». Особое внимание на нашем предприятии уделяется созданию безопасных условий для работников. Помимо современного горнотранспортного оборудования используются специальные системы контроля, высокотехнологичные приборы, – рассказывает Евгений Фомин.

В этом году компания Polymetal отмечает своё 25-летие – четверть века впечатляющих достижений.

– Результаты компании напрямую зависят от вклада каждого работника. Если в коллективе есть взаимовыручка, понимание и поддержка – всегда будет успех, – говорит Евгений Александрович.

В профессиональный праздник Евгений Фомин получит отраслевой знак отличия, которым гордится каждый горняк, – нагрудный знак «Кенші даңқы» («Горняцкая слава») III степени.

Евгений Александрович не скрывает, что пришёл на горнодобывающее предприятие прежде всего из-за стабильности, хорошей зарплаты и уверенности в завтрашнем дне. Забота о собственной семье стала отличным стимулом. У Евгения и его супруги Лямиги трое сыновей. Наилю – 16 лет, Камилю – одиннадцать, а самому младшему, Ратмиру, всего два года. Глава семейства говорит, что был бы горд, если бы дети пошли по его стопам, связав свою жизнь с горным делом.

…Работники Бакырчикского горнодобывающего предприятия – это сплав людей особой породы, людей «с искоркой», вне зависимости от специальности и должности, верных своему делу. И вот этот сплав, пожалуй, прочнее стали и дороже любого золота.

Бахыт Сарсембаева