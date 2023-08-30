Первый Вечер классической музыки под открытым небом прошёл в ВКО

В День Конституции жители и гости Усть-Каменогорска получили возможность насладиться произведениями Моцарта, Верди и Абая в исполнении именитых казахстанских артистов оперы. Концерт прошёл под открытым небом на площадке перед зданием бывшего драмтеатра на улице Тохтарова.

— Столько ярких и интересных мероприятий проходит в эти дни в нашем городе. Мы узнали из социальных сетей о том, что на площадке перед драматическим театром состоится такое масштабное культурное событие и решили принять в нем участие. Поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции! — делится впечатлениями житель Усть-Каменогорска Александр Поляков.

Это первый open-air — концерт классической музыки в Усть-Каменогорске. Прекрасным подарком для ценителей высокого искусства стали выступления заслуженного деятеля Казахстана, оперного певца Медета Чотабаева, ведущей солистки театра «Астана Опера» Галины Чеплаковой, Государственного струнного квартета им. Газизы Жубановой, а также симфонического оркестра акима ВКО.

— В программе прозвучали произведения казахстанских и зарубежных композиторов. Мероприятие проводится для того, чтобы каждый житель или гость города мог насладиться классической музыкой и стать частью этой незабываемой атмосферы, — говорит директор КГКП «Ертіс концерт» Данияр Мергалиев.

Отметим, в планах управления культуры каждую неделю проводить такие концерты в парке «Самал» и в районе Комендантки.