Первостепенная задача – повысить качество услуг

Какие нарушения были выявлены в ходе проверок в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг? Что предпринято для их устранения и кто привлечён к ответственности?

Результаты проверок Аягозского центра и механизмы совершенствования работы медико-социальных учреждений (МСУ) обсудили в ходе онлайн-заседания Межведомственного совета по вопросам приоритетных направлений социальной работы под председательством вице-министра труда и соцзащиты населения РК Ерлана Аукенова.

Напомним, в Аягозском детском центре оказания спецсоцуслуг в апреле этого года произошло резонансное событие – скончались четверо детей. Результаты проверок, проведённых комиссиями Администрации Президента и Правительства, показали, что в медико-социальном учреждении были допущены нарушения в части неполного соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг, а также отсутствовал должный контроль со стороны руководства. Что касается смерти детей, то медэкспертиза пришла к выводу, что они скончались в больнице вследствие основных и сопутствующих заболеваний, в том числе тяжёлых врождённых патологий.

О принятых мерах по устранению нарушений в МСУ рассказал руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев.

По его словам, по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова дополнительно выделено 139,5 миллиона тенге. Средства направлены на проведение текущего ремонта корпусов и котельной, благоустройство двух детских площадок, закуп дополнительного медицинского и реабилитационного оборудования, обновление мебели, а также на повышение квалификации соцработников и внедрение системы видеонаблюдения. По сравнению с 2019 годом бюджет центра увеличен в два раза и составил более 450 миллионов тенге, с учётом дополнительно выделенных средств.

– Завершается разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительного корпуса, предназначенного для малоподвижных категорий детей, в том числе паллиативной группы, – отметил Жасулан Сарсебаев. – Новый корпус будет оснащён лифтом, медицинскими постами, игровыми залами.

Также в учреждении произошли кадровые перестановки. Директор и заведующая медицинским отделением центра уволены, заместитель директора понижена в должности, некоторые сотрудники привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. На должность руководителя центра назначена врач-педиатр с 20-летним стажем работы, ранее занимавшая должность главного педиатра области. Также введена ставка госпитального эпидемиолога.

Отметим, что ситуация с Аягозским детским центром позволила глубже изучить проблемные вопросы подобных учреждений. Сейчас деятельность МСУ не только нашего региона, но и республики в целом находится под пристальным вниманием как представителей власти, так и общественности.

Заместитель акима ВКО Алишер Мархабат подчеркнул, что в области работа проводится по двум основным направлениям: улучшение социально-бытовых условий и принятие организационных мер по повышению качества предоставляемых услуг и обеспечение прозрачности деятельности центров. Всего в ВКО функционируют 15 медико-социальных

учреждений.

– По первому направлению в 2020 году дополнительно выделено порядка 700 млн тенге для проведения ремонтных работ в 11 учреждениях, – сообщил Алишер Мархабат. – Это позволило создать комфортную среду для подопечных, а также расширить возможности для приобретения и установки дополнительного оборудования.

Также созданы экспертные советы, в состав которых вошли представители общественности и родственники подопечных, все МСУ имеют страницы в соцсетях, бюджеты учреждений находятся в открытом доступе, расширяются возможности видеонаблюдения путём внедрения платформы облачного хранения данных. Работа по совершенствованию деятельности МСУ продолжается.

Александра Исаева