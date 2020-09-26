Перемены по требованию 

На днях на Instagram-аккаунт акима ВКО Даниала Ахметова обратились пользователи с просьбой разобраться с работой общественного транспорта в Семее. Люди жалуются на состояние автобусов, неудобные маршруты и график работы общественного транспорта.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея не отрицают наличие проблем. Приняты меры по улучшению качества услуг.

– Да, действительно, есть проблемные моменты в работе общественного транспорта, они находятся на контроле и постепенно решаются, – говорит руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Сериккали Жуманов. – Население волнует движение маршрутов № 9 и № 24. К выходу из создавшейся ситуации мы подходим комплексно. Планируем увеличить число подвижного состава, организуем рейды и будем применять штрафные санкции. Более того, в часы пик добавим автобусы на те маршруты, где наблюдается их нехватка. К перевозчикам, которые не будут выполнять требования, будут приниматься жесткие меры вплоть до расторжения договора.

По его словам, на сегодняшний день на линию выходят до 230 автобусов среднего, малого и большого класса. Благодаря системе электронного билетирования в режиме реального времени отслеживается весь пассажиропоток, что позволяет скорректировать действия. Ежедневно количество автобусов увеличивается.

Были нарекания и в отношении графика работы общественного транспорта. Согласно договору автобусы будут обеспечивать перевозки до 21:30.

Также горожане просят вернуть былые маршруты и не допускать повышение тарифа на проезд. Как отметили в профильном отделе, ведутся работы по изучению обращений и целесообразности введения тех или иных маршрутов, проводятся переговоры с перевозчиками о сохранении тарифов, привлекаются эксперты. Стоит отметить, что в Семее сохраняется один из самых низких тарифов на проезд в общественном транспорте – 80 тенге. Бесплатное и льготное право проезда имеют отдельные социально уязвимые категории граждан.

Как сообщили в городском акимате, на сегодняшний день в организации перевозок задействованы три перевозчика: ТОО «Таксомоторный парк», ТОО «Автобусный парк «Семей» и ТОО «Semey Bus».

По всем возникающим вопросам можно обратиться непосредственно в городской отдел пассажирского транспорта и автодорог.

Флора Левина

Семей