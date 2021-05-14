Переходная концепция

Предприниматели ВКО внесли свои предложения в концепцию Государственной программы развития АПК 2022–2026.

В текущем году в Казахстане завершается реализация пятилетней программы развития агропромышленного комплекса РК и разрабатывается концепция программы на 2022–2026 годы. Об актуальных проблемах аграриев, решение которых должно быть отражено в новой концепции, рассказал начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев.

По его словам, предыдущие программы развития АПК, с 2013 по 2021 годы, основывались на ряде приоритетных направлений, таких как государственная поддержка в виде субсидирования и льготного кредитования, развитие государственных систем в сфере ветеринарно-фитосанитарной безопасности, повышение эффективности ресурсов АПК. За период действия программы были достигнуты определённые результаты.

В Палате предпринимателей ВКО уверены, что разрабатываемая концепция на 2022–2026 годы должна стать переходной, с постепенным продвижением к новой модели, снижением субсидирования и увеличением доступности дешёвых и «длинных» кредитов – под 1–2 процента годовых на срок от 15 до 20 лет. Главным критерием в новой концепции должно стать повышение доходов аграриев. Для этого потребуется тщательный анализ сегодняшней ситуации в АПК с учётом эффективности мер поддержки и тех кредитов, которые крестьяне набрали до настоящего времени.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Важный вопрос, который стоит фактически перед каждым мелким крестьянином, – это доступ к финансовым ресурсам, и в первую очередь к оборотным средствам.

– У крестьянина всегда должен быть доступ к оборотным средствам, – подчеркивает Аскар Жакупбаев. – Вот наступил январь – у него должна быть возможность пойти в любой банк и получить столько денег, сколько ему надо, чтобы купить удобрения, пестициды, гербициды, хорошие семена, солярку.

Потому что, если этого не произойдет, он не сможет выполнить весь технологический цикл, получить хороший урожай и сохранить продуктивные качества земли. То же самое в животноводстве. Если крестьянин не сможет купить вакцины, антигельминтики, то животные подвергнутся различным заболеваниям.

Как известно, паразиты, вирусы и бактерии совершают цикл от нахождения в желудке животного до попадания на землю. Если не обрабатывать животных, то пастбища тоже будут заражены, и земля станет природным очагом инфекции и инвазии. И тогда все выделенные государством субсидии уйдут на ветер.

Когда у крестьянина будут оборотные средства, он сможет выполнять весь технологический процесс и использовать научные достижения.

– Позиция Палаты предпринимателей ВКО такова, что главной целью новой программы развития АПК должно стать повышение доходности, – сообщил Аскар Жакупбаев. – Когда у крестьян будет доходный бизнес, вырастет производительность труда, тогда будут показатели роста, инвестиции, люди начнут вкладываться в такой бизнес, потому что он не несёт убытков. Но для этого нужны другие подходы.

Он привёл в пример агрострахование бизнеса, которое сегодня активно развивается в Казахстане. Предпринимателям выгодно страховать свои посевы от засухи, потому что их бизнес оказывается полностью защищённым. Если банки обратят внимание на эту сферу, то увидят, что кредитовать можно любого крестьянина, потому что за счёт страховки он в любое время сможет вернуть предоставленный ему заём. То же самое касается страхования в животноводстве.

ПУТЬ В НИКУДА

Все эти предложения Палата предпринимателей ВКО от лица бизнес-сообщества региона направила в Министерство сельского хозяйства для включения в концепцию программы развития АПК. При этом наиболее эффективным подходом в этой сфере бизнесмены региона считают страхование доходности, что перекроет все затраты крестьянина, и необходимость в субсидиях отпадёт сама собой.

Если крестьянин будет страховать свои доходы, то в случае рентабельности менее 15 процентов, страховая компания возместит ему эти средства.

– И тогда не нужно будет многочисленных субсидий за быка, за петушка, за яйцо, потому что крестьянин уже сам запутался в этих субсидиях, – уверен эксперт РПП. – Если ему платят инвестсубсидии, субсидируют «длинные» кредиты под 1–2 процента, дают землю, воду, возместили средства за покупку солнечных панелей и рытьё колодцев, при этом он не будет заготавливать корма, то о какой-либо рентабельности и конкурентоспособности речь идти не может. Просто субсидировать всё подряд – это путь в никуда!

ЗАПРЕТИТЬ ЗАПРЕТЫ

Государство обязано обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность аграрному сектору. В концепции новой программы развития АПК должны быть определены конкретные сроки и методы достижения ветеринарной безопасности по особо опасным заболеваниям, которые наносят наибольший хозяйственный ущерб и препятствуют международной торговле.

Например, в нашей области ежегодно из-за бруцеллеза забивается 15 тысяч голов КРС и МРС, а закуп за счёт кредитных средств составляет около 10 тысяч голов.

– Тогда за счёт какого баланса мы должны увеличивать поголовье? – спрашивает Аскар Жакупбаев. – Аналогичная ситуация складывается и с фитосанитарной безопасностью.

Кроме того, в Палате предпринимателей ВКО уверены, что в концепции должен быть прописан полный запрет антирыночных отношений.

– Нужно исключить все запреты в угоду другим отраслям, – выражает мнение своего ведомства спикер. – К примеру, подсолнечник запретили экспортировать в прошлом году. Китайцы ждать не стали, они заключили контракты с другими странами.

Так экспортёры понесли колоссальные убытки, в том числе имиджевые, и теперь им придется вновь завоёвывать рынок, который считался казахстанским.

Аскар Жакупбаев утверждает, что экспорт влечёт за собой приток новых технологий и возможностей. Если крестьянин не экспортирует, а просто «сидит» на своем рынке, то он работает по старинке. Когда крестьянин экспортирует – он развивается, потому что продукция должна соответствовать международным стандартам. И никаких запретов в сельском хозяйстве быть

не должно.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции