Акция

Передай другому… книжку!

18.01.2023
598

В организациях образования 2023 год начался с запуска челленджа «ЗАчтение», в котором ребята и педагоги передают эстафету от школы к школе в виде интересных книг, которые дети прочли во время зимних каникул.

Литературный челлендж «ЗАчтение» привлекает всё больше учеников. Необычная акция сразу пришлась по душе детям, родителям школьников и педагогам. Книжная эстафета проводится среди учащихся 5–11-х классов и продлится весь год.

– Целью акции является возрождение и поддержка интереса к свободному чтению и художественной книге у учащихся среднего и старшего школьного звена, – рассказали в областном управлении образования. – Дали старт челленджу 11 января одновременно учащиеся КГУ «Средняя школа № 1 им. Шакарима» и «Школа-центр дополнительного образования № 19» Усть-Каменогорска. Вызов приняли школы №№ 13 и 43. Школьники готовятся дать достойный ответ и порекомендовать к прочтению понравившиеся книги другим участникам. Надеемся, что челлендж вызовет интерес у многих ребят, повысит читательскую активность.

– Я участвую в челлендже «ЗАчтение», – говорит ученик третьего «Г» класса школы №19 Алексей Котович. – И представляю книгу «Дневник Стива. Конёк квадратноног». Она состоит из 14 серий, в которых рассказывается о мальчике Стиве, который попал в квадратный мир «Майнкрафт». Стива ждёт много приключений. Например, ему предстоит погоня на лошадях, поэтому мальчику нужно приручить своего коня. Самое главное, в этой книге читатель может помогать Стиву проходить испытания. Для этого нужно рисовать рисунки и решать задачи. Я передаю эстафету третьему классу школы № 13 и очень советую прочитать эту книжку.

Ученица средней школы № 1 им. Шакарима Гулим Нуртазина на зимних каникулах прочитала книги «Питер Пэн» и «Путешествие морского волка и его друзей в царство Нептуна». Девочка порекомендовала эти книги детям, которые любят приключения.

– Сегодня общеобразовательная школа №30 принимает эстафету челленджа «ЗАчтение» от школы №19, – говорит психолог школы №30 Ольга Розенберг. – Я хоть и не школьник, но с удовольствием прочитала книжку «Вдоль по волшебной реке». Окунулась в детство, в добрые сказки. В свою очередь, мы продолжаем челлендж, передаём рукопожатие школе №32 чудесной книгой, которая называется «Радуга для друга», автором является Михаил Самарский. Книга примечательна не только содержанием, но и тем, что её написал обычный подросток. Тем не менее, очень талантливый. Поэтому повесть вызовет интерес не только у детей, но и взрослых. Это рассказ о собаке-поводыре, который написан от лица самого пса. Собака попадает в семью мальчика Саши, и с этого момента начинается самое интересное…

А в школе №4 имени С. Нурмагамбетова решили поделиться не только интересными книжками, но и предложили детям нарисовать рисунки по сюжетам любимых повестей в рамках вернисажа творческих работ «Мир зимних сказок».

Многие родители оценили инициативу.

– Приятно, что сейчас в школах стали больше внимания уделять литературе, – говорит мама второклассницы Татьяны Лидия Суворова. – Мы в семье тоже стараемся приучать ребёнка к книгам. Каждый вечер перед сном я читаю дочке сказки: «Волшебник Изумрудного города», «Винни-Пух и все-все-все», «Приключения Чиполлино». Ей нравится слушать. А сейчас у нас в школе проходит акция зимних книг. Нашим детям, которые слишком увлечены гаджетами, это нужно.

Лилия Дроздова

18.01.2023
598

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