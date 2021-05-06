Пенсионные нюансы

Специалисты областного филиала АО «ЕНПФ» продолжают отвечать на актуальные вопросы наших читателей, касающиеся пенсионного обеспечения.

– Хотел бы открыть счёт для добровольных взносов, так как стал задумываться, что накоплений у меня не так много, а хотелось бы получать пенсию побольше. Куда мне обращаться?

– Вы приняли верное решение. Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – это дополнительная возможность обеспечить себя в старости хорошей пенсией. Именно поэтому важно уже сейчас формировать свой пенсионный капитал, чтобы иметь финансовую подушку безопасности в будущем. Тем более что с 1 мая 2021 года открыть индивидуальный пенсионный счёт для учёта добровольных пенсионных взносов станет не просто, а очень просто – основанием для этого будет ваш первый добровольный пенсионный взнос, поступивший в ЕНПФ.

ДПВ могут перечисляться как вкладчиком – физическим лицом за счёт своего дохода в свою пользу, так и вкладчиком – физическим или юридическим лицом в пользу получателя. При этом размер и периодичность взносов определяется вкладчиком самостоятельно.

Следует отметить, что при уплате ДПВ физическим лицом в свою пользу за счёт своего дохода налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ.

Кроме того, с 1 января 2021 года добровольные пенсионные взносы, уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счёт собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В то же время суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

Уплатить ДПВ в ЕНПФ можно через банки второго уровня либо через АО «Казпочта». Кстати, некоторые банки предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.

– Муж написал заявление о передаче в частные инвестиционные компании части своих накоплений. Переживаю: вдруг они не оправдают доверия? Что нам тогда делать?

– Прежде всего отметим, что управляющим инвестиционным портфелем (УИП) могут быть переданы пенсионные накопления в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений, или, в случае наличия заключённого договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты, – в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счёте вкладчика в ЕНПФ.

В связи с тем, что деятельность УИП – это конкурентная среда, где управляющие компании предлагают свои условия и стратегию инвестирования, вкладчику перед принятием решения о переводе своих накоплений рекомендуем подробно изучить информацию о компании. Инвестиционные декларации и сведения о комиссионном вознаграждении размещены на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» – «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Инвестирование пенсионных накоплений – это долгосрочный процесс, поэтому первые результаты управления лучше оценивать не ранее, чем через год.

Исходя из этого, вкладчик может не чаще одного раза в год предоставлять заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП; представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

За десять календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста его пенсионные накопления с учётом инвестиционного дохода будут возвращены под управление Национального Банка Республики Казахстан (в случае если они до данного срока находились в доверительном управлении УИП) и использованы для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.

Хотелось бы обратить внимание ещё на такие моменты. Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных взносов с учётом уровня инфляции предусмотрена только на суммы, находящиеся под управлением Нацбанка РК.

УИП, в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов и минимальным значением доходности пенсионных активов, возмещает данную отрицательную разницу за счёт собственного капитала для последующего перечисления данной суммы заявителю, пенсионные накопления которого находились в доверительном управлении данного УИП по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение. При этом указанная сумма зачисляется на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, открытые в ЕНПФ.

Минимальный уровень доходности будет рассчитываться исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

– Где я могу узнать о УИП, имеющих лицензию, и о начисленном мне инвестиционном доходе?

– Реестр УИП, соответствующих требованиям, установленным Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), ведётся и ежемесячно размещается на сайте www.finreg.kz.

В настоящее время требованиям, утверждённым АРРФР к УИП, соответствуют 6 из 18 действующих на финансовом рынке и обладающих лицензиями на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем). Это АО «First Heartland Jysan Invest»; АО «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»; АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана»); АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»; АО «First Heartland Capital»; АО «СентрасСекьюритиз».

Однако для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление указанным УИП необходимо наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключённого между ЕНПФ, УИП и банком-кастодианом.

На сегодняшний день ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с АО «First Heartland Jysan Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «BCC Invest»; АО «СентрасСекьюритиз».

После того как вы определитесь с выбором, можете увидеть, какая сумма инвестиционного дохода начислена от размещения ваших пенсионных накоплений управляющей компанией, в выписке с индивидуального пенсионного счёта, которую можно сформировать за любой период в личном кабинете на сайте www.enpf.kz.

– Мне сказали, что с единовременной выплаты пенсионных накоплений удержат налог, так ли это и каков его размер?

– Да, налоговым законодательством при досрочном изъятии пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения предусмотрено удержание подоходного налога. Пенсионные взносы при поступлении на индивидуальный пенсионный счёт вкладчика не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). Поэтому пенсионные накопления подлежат налогообложению при выплате.

Однако при получении единовременной пенсионной выплаты вкладчику предоставляется право выбора – ИПН может быть оплачен единовременно или с отсрочкой – ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет при выходе на пенсию (по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат).

Если вкладчик решает оплатить ИПН сразу в полном объёме, то он должен указать в заявлении сумму для изъятия за вычетом ИПН в размере десяти процентов.

Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удобства и самостоятельного принятия решения. Указанная вкладчиком сумма для изъятия будет переведена из ЕНПФ на его специальный счёт, открытый у уполномоченного оператора.

– Я использовал ЕПН для покупки квартиры в ипотеку. Могу ли ещё раз снять часть своих пенсионных накоплений, если в будущем накоплю достаточную сумму для изъятия?

– Да, конечно. Правилами использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан предусмотрено, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия, на жильё, лечение или перевод управляющим компаниям.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анары Муратовой