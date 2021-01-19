Пенсионные – на покупку жилья

Как использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения и (или) для передачи управляющему инвестиционным портфелем, разъяснили в ВКО ОФ АО «ЕНПФ».

Напомним, 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, объявил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям.

Правом использования части своих пенсионных накоплений могут воспользоваться лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), сумма пенсионных накоплений которых превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Директор областного филиала фонда Марат Сейткалиев отмечает, чтобы использовать часть пенсионных накоплений на покупку жилья или оплату лечения, на пенсионном счёте должна быть определённая сумма, составляющая порог достаточности.

– Пенсионные накопления предназначены, прежде всего, для пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы, – поясняет Марат Сейткалиев. – Поэтому раздавать пенсионные накопления всем подряд не будут, определённая сумма будет оставаться, и сумму, превышающую порог достаточности, граждане могут забирать в полном объёме на те цели, которые на сегодня озвучены.

Под порогом достаточности подразумевается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определённого возраста, которая, с учётом будущих регулярных 10-процентных пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной

пенсии.

По предварительным расчётам на сегодня, например, для человека, который достиг 30-летнего возраста, порог достаточности определён в 2 млн 518 тысяч, для 35 лет – 2,961 млн, для 40-летних граждан – 3,437 млн тенге, для 45-летних – 3,947 млн тенге, для 50-летних – 4,495 млн, для 55-летних – 5,84 млн тенге и 59 и выше лет – 5,586 млн тенге.

При этом представитель ЕНПФ отмечает, что использовать пенсионные накопления на покупку жилья и лечение смогут также и те, кто уже достиг пенсионного возраста.

– Помимо этого, использовать пенсионные накопления могут граждане, которые достигли пенсионного возраста и если у них остались накопления в накопительном пенсионном фонде, они могут забрать до 50 процентов оставшейся суммы. А также те граждане, которые уже оформили пенсионный аннуитет, но после перевода суммы в страховую компанию у них остаются суммы в пенсионном фонде, они тоже могут их получить, – отметил Марат Сейткалиев.

Прежде всего, необходимо проверить пенсионные накопления и убедиться, что сумма, доступная для изъятия, имеется на индивидуальном пенсионном счёте в ЕНПФ. На корпоративном сайте фонда enpf.kz в личном кабинете, а также в обновлённом мобильном приложении ЕНПФ, Telegram в режиме онлайн можно проверить информацию о сумме, доступной для изъятия.

Для подачи заявления заявителю нужно зайти на портал, авторизоваться с ЭЦП и открыть личный кабинет. Далее выбрать цель, на которую заявитель хочет потратить средства. У каждой цели свой список документов, их нужно заранее отсканировать. Указать сумму, которую хочет использовать. Нажать кнопку «Сформировать заявку». Подписать с помощью ЭЦП три заявления, необходимые для запроса средств в ЕНПФ. После этого клиент (при наличии спецсчёта) нажимает кнопку «Отправить заявку в ЕНПФ».

После получения уведомления о наличии необходимой суммы открывается окно загрузки документов. Документы должны быть загружены в течение 45 рабочих дней после поступления средств на спецсчёт. В противном случае они будут возвращены в ЕНПФ.

После получения электронного уведомления от уполномоченного оператора (АО «Отбасы банк» – нынешний «Жилстрой-сбербанк») ЕНПФ осуществит перевод пенсионных накоплений в течение пяти рабочих дней уполномоченному оператору. Уполномоченный оператор в течение одного рабочего дня зачислит накопления на специальные счета вкладчиков. Важно: средства не будут выдаваться на руки!

– Все обращения граждан по вопросам улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения будут поступать и рассматриваться уполномоченным оператором по принципу одного окна, отдельного обращения в ЕНПФ со стороны граждан не потребуется, за исключением самостоятельного онлайн-получения ими сведений в ЕНПФ, – дополняет директор филиала фонда.

Марат Сейткалиев отмечает, что кроме изъятий пенсионных накоплений с 2021 года граждане могут принять участие в управлении своими пенсионными накоплениями за счёт ОПВ и (или) ОППВ посредством самостоятельного выбора управляющих инвестиционным портфелем (УИП), предлагающих разные инвестиционные стратегии.

Обращаем внимание, что правом использования части своих пенсионных накоплений для перевода в УИП можно будет воспользоваться только после появления на финансовом рынке Казахстана УИП, определённых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с которыми ЕНПФ будут заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиальные договоры.

Что касается медицинских услуг, на которые можно использовать пенсионные накопления, если позволяет порог достаточности, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и получить заключение врачебной комиссии о направлении на получение лечения за счёт единовременных пенсионных выплат. Заключение выдаётся в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания врачебной комиссии.

Перечень видов медицинских услуг: лечение орфанных заболеваний по перечню, утверждённому уполномоченным органом, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения; стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях Казахстана; реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врождённых пороков косметологического характера на мягкие ткани организма; заболевания, при которых требуются радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож) и протонная терапия; медицинская реабилитация в отечественных медицинских организациях, в том числе в санаторно-курортных условиях, расположенных на территории Казахстана; офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения, лечение катаракты с использованием мультифокальных линз, интравитриальные инъекции ингибиторов ангиогенеза).

Марат Сейткалиев отмечает, что снять накопления для оплаты образования казахстанцы

не смогут.

Аида Жумекенова

Коллаж Анны Ерёминой