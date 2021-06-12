Памятнику быть!

Зданию 1844 года постройки, расположенному в Семее по ул. Найманбаева, 187, в ближайшее время присвоят статус памятника истории и культуры.

Об этом заявил аким ВКО Даниал Ахметов во время своего рабочего визита в Семей. Глава региона лично посетил этот объект, который ещё недавно хотели снести и построить на его месте новое здание. Сейчас судьба этого дома решена: он останется украшением Семея, в нём будет расположен музей или другой социально значимый объект.

По словам Даниала Ахметова, в его адрес за последний месяц пришло немало писем и обращений от общественности Семея, творческой интеллигенции и работников культуры с просьбой сохранить в первозданном виде купеческий дом постройки 1844 года.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, аким области лично осмотрел здание и поговорил с его нынешним владельцем. По словам последнего, здание хотели снести, а на его месте построить многоквартирный дом (ранее была информация, что планировалось строительство торгового дома).

Однако планы предпринимателей были пересмотрены.

– Областное управление культуры уже подготовило все необходимые документы об исторической ценности этого памятника архитектуры. Более того, мы выделим деньги, чтобы вернуть купеческому дому, которому 177 лет, первозданный облик. В будущем здесь можно будет разместить один из филиалов музея или передвижные выставки. И каждый житель, гость Семея сможет прикоснуться к истории города, – прокомментировал Даниал Ахметов.

В качестве компенсации за понесённые убытки акимат Семея выделит предпринимателю новый участок под строительство жилого многоквартирного дома. То есть город не потеряет одну из своих «изюминок», а бизнес сможет осуществить свои планы.

– Я абсолютно солидарен со всеми горожанами, общественниками, краеведами – это уникальное здание, 1844 года постройки. Поэтому будет принято решение о придании зданию статуса исторического памятника. Таким образом, никто не будет иметь возможности его разрушать. Хочу поблагодарить всех неравнодушных семейчан, которые подняли тревогу. В ближайшее время соответствующий статус здание получит. Поручаю акиму города взять этот вопрос на контроль, – отметил Даниал Ахметов.

Софья Соболевская

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Семей