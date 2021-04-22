Пакеты благодарности

По инициативе Молодёжного крыла Jas Otan при ВКОФ партии Nur Otan в Усть-Каменогорске и Семее прошла акция «Дәрігерлер діардақтайық» (Благодарность врачам).

Для поддержки врачей и специалистов среднего медицинского персонала, ежедневно вступающих в борьбу с пандемией COVID-19, ребята из регионального отделения Молодёжного крыла Jas Otan организовали сбор так называемых «витаминных пакетов» или «пакетов благодарности». В них вошли продукты для повышения иммунитета – фрукты, сладости, кондитерские изделия, чай, молочная продукция и другие продовольственные товары.

– Этим поступком мы хотели выразить большое уважение медицинским работникам, которые испытывают огромные нагрузки, – сказал председатель МК Jas Otan при ВКОФ партии Nur Otan Алмас Айтмукаш. – Речь идёт об оказании моральной и психологической поддержки работникам медицинской сферы, а также исполнении предвыборной программы партии. Такие акции, как «Дәрігерлер діардақтайық» и «Біз біргеміз!» демонстрируют единство, силу и сплочённость общества. Символично, что эта акция проходит во время священного месяца Рамазан, что ещё больше вдохновляет на милосердные, щедрые и добрые поступки.

В общей сложности ребята вручили около 100 пакетов с продуктами врачам различных поликлиник и медицинских учреждений Семея и областного центра. В свою очередь сотрудники инфекционной больницы Семея и онкологического центра Усть-Каменогорска выразили благодарность активистам.

Ева Ким

Фото пресс-службы партии Nur Otan