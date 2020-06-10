Отведайте целебного напитка

В Восточном Казахстане возрождают древний казахский обряд қымызмұрындық.

Қымызмұрындық – праздник первой пробы кумыса. Точная дата за торжеством не закреплена, однако обычно его отмечают в период с мая по июнь. В этот день люди выезжали на весенние пастбища, доили кобылиц и получали саумал – парное кобылье молоко. Для того чтобы продукт сохранил свои полезные свойства, в него добавляют специальную закваску, в результате получается кумыс.

С 2017 года қымызмұрындық отмечают в этнодеревне Левобережного комплекса Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Теперь это событие для жителей Усть-Каменогорска стало традиционным. В этот раз в связи с карантинными ограничениями было организовано камерное мероприятие для сотрудников учреждения. После чего видеоматериал об этом обряде опубликовали на YouTube-канале музея.

Атмосферу праздника для виртуальных гостей и своих коллег постарались создать сотрудники отдела этнографии народов и малочисленных этнических групп – Мирхат Шамшиев, Татьяна Свахина, Гульнар Бекбердинова, Инкар Кусаинова и Айжан Сайлаубекова. Почетными гостями и участниками концертной программы стали певец Куаныш Оралбаев и члены ансамбля «Ақ босаға».

– Издревле после долгой холодной зимы, переселившись на пастбище, кочевой народ с нетерпением ждал момент первого распития этого вкусного и лечебного напитка. Для казахов это было настоящим тоем, – пояснила старший научный сотрудник музея Гульнар Бекбердинова.

По её словам, первой дойке кобылиц придавалось огромное значение, в обязательном порядке проводились обряды: бие байлау (привязывание кобылиц) и құлын байлау (привязывание жеребенка). Для этого недалеко от аула на лугу собирались и взрослые, и дети. Мальчики окружали табун и по одному ловили арканом жеребят, женщины проводили обряд шашу (осыпание сладостями). Обычно во время праздничной трапезы этот напиток предлагают отведать уважаемым аксакалам, родственникам и соседям. Старейшины дают свое благословение – бата.

Как раз с театрализованной постановки «Бата» в исполнении сотрудников отдела этнографии народов и малочисленных этнических групп началось праздничное мероприятие в областном музее-заповеднике. В честь торжества накрыли дастархан с различными угощениями и национальными блюдами. Главным украшением стола стал кумыс, привезенный из села Сагыр сотрудниками историко-археологического комплекса «Ақбауыр» музея-заповедника. К слову, это был уыз қымыз – густой кумыс первой дойки и құнан қымыз – кобылье молоко после двух-трех дней закисания.

В целом существует более двадцати пяти видов этого вкусного напитка. К примеру, сары қымыз имеет приятный желтый оттенок, а бал қымыз изготавливают из кобыльего молока и медовой закваски. Дөнен қымыз – четырехдневный крепкий кумыс, более терпким вкусом после семи дней закисания обладает түнеме қымыз.

Кроме того, как отметила Гульнар Бекбердинова, в этот день традиционно принято готовить вяленое мясо, хранившееся всю зиму.

– В ходе мероприятия мы рассказывали о празднике қымызмұрындық, о видах и способах приготовления кумыса, также была организована выставка посуды для кумысопития, – поделилась она.

Как правило, во время этого торжества устраивают конные скачки и другие соревнования. В музее-заповеднике в этом году организаторы провели викторину «Что ты знаешь о кумысе?», задавая вопросы о коневодстве, культуре всадничества и потребления кобыльего молока. Всех победителей, озвучивших верные ответы, наградили вкусным кумысом.

– Было бы замечательно, если у нас, в этнодеревне Левобережного комплекса, открылась кумысхана. Люди, попробовавшие разные сорта кумыса наших местных коневодов, в дальнейшем покупали бы этот напиток у них, увеличивая спрос, – считает Гульнар Бекбердинова. – В нашем государстве на должном уровне отмечается Наурыз, наряду с праздником весны стоит и қымызмұрындық. Мы должны всегда помнить о наших древних традициях и передавать их из поколения в поколение.

Гульжан Естаева

Алексей Мазницын