Отразить «тепловой удар»

В минувший вторник на Риддер ТЭЦ в очередной раз зафиксировано понижение температурного режима подачи тепловой энергии, связанное с временной остановкой двух котлов среднего давления для срочного ремонта вспомогательного оборудования по электрической части. Нештатную ситуацию на ТЭЦ устранили в тот же день.

Объективная реальность

Ситуация с теплоснабжением в Риддере – это лишь отражение объективной реальности по ситуации с теплоснабжением по всей территории республики. 20 декабря 2022 года Премьер-министру РК Алихану Смаилову на заседании Правительства РК была представлена масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения, которая стартует уже в текущем году.

По словам министра энергетики РК Болата Акчулакова, проведена ревизия всех имеющихся в Казахстане энергетических объектов и тепловых сетей. Проанализировано техническое состояние 37 ТЭЦ практически во всех городах республики. По результатам в «красную» зону вошли 19 ТЭЦ, в «жёлтую» – 11 ТЭЦ, в «зелёную» – 7 ТЭЦ. Как пояснил министр энергетики, при распределении ТЭЦ по зонам учитывались четыре основных критерия: износ оборудования, количество технологических нарушений, срок эксплуатации (средний по республике – 61 год) и нехватка кадров.

Отметим, что в этом списке оказались сразу несколько ТЭЦ, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области. Так, к «красной» зоне отнесены АО «Риддер ТЭЦ», где износ оборудования достиг показателя 74,5%, а также ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с износом оборудования 64,9%. В «жёлтой» зоне – ТОО «Согринская ТЭЦ» с износом технологического оборудования 63,06%.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Риддере, где нештатные ситуации повторяются чуть ли не каждые две-три недели. Изношенное оборудование, несмотря на бесконечные ремонты и замену запасных частей, выходит из строя, создавая аварийные ситуации.

– За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и теплосетях. Это Риддер и Экибастуз. В то же время снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Нужно принять самые активные меры по стабилизации систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Также, по словам Премьер-министра РК, проверки показали, что в регионах ситуация оказалась хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались: недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт, собственники станций и сетей не инвестировали средства в достаточном объёме, также до сих пор не решены вопросы бесхозных сетей. Усугубляет и без того сложную ситуацию хаотичная застройка в городах, что снижает мощности изношенных теплоисточников, увеличивая на них нагрузку после присоединения всё новых и новых объектов.

Отметим, что председатель правления АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» Багдат Оралов насчитал в Казахстане 37 теплоэлектростанций, средний износ которых составляет 65%.

Тепловые сети: износ высокий

Тяжёлая ситуация и в системе тепловых сетей республики. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, на сегодняшний день протяжённость тепловых сетей в городах страны составляет 12,1 тыс. км, из них требует замены 6,7 тыс. км, а средний износ составляет 55%.

Впрочем, нельзя сказать, что здесь вообще ничего не делалось. С 2015 по 2022 год в рамках реализации госпрограмм «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол» по механизмам бюджетного кредита и субсидирования было выделено порядка 295 млрд тенге, что позволило построить и реконструировать в регионах 3 546 км тепловых сетей.

По словам Багдата Оралова, необходимо ремонтировать минимум по 25 километров каждый год.

– За последние 15 лет мы отремонтировали примерно 45 километров теплосетей из 422, менее 10% от общей протяжённости в Экибастузе. В 2022 году подавали заявку на увеличение бюджета на 3 млрд тенге. Из них 1,8 млрд предусматривали на капитальный ремонт станции и расширенный ремонт пяти котлов, 1,2 млрд – на обновление теплосетей. При этом такая сумма рассчитана на ремонт 4-5 километров, а не на 25, – сказал в одном из своих интервью Багдат Оралов.

Тревожная обстановка

На текущий момент тепловые сети в Усть-Каменогорске изношены в среднем на 64,9%. Коммунальное предприятие АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» отвечает за работу нескольких крупных котельных в городе. Здесь износ котельного оборудования составляет 67,3%. Самая тревожная ситуация сложилась в котельной №5, где необходимо провести модернизацию изношенного и устаревшего оборудования. Эти работы запланированы на 2023-2024 годы, также, как и увеличение мощности котельной №2 на 100 Гкал/ч.

В целом на балансе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» находятся восемь котельных, которые снабжают тепловой энергией 119 690 потребителей, длина тепловых сетей составляет 444,597 км (в двухтрубном исчислении).

В прошлом году силами предприятия в котельных №№2 и 4 был проведён капремонт двух котлоагрегатов. Параллельно велись работы по текущему ремонту сразу 30 котлоагрегатов в котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Кроме того, был проведён капитальный ремонт на пяти участках тепловых сетей общей протяжённостью 1,864 км, а также текущий ремонт 15 участков протяжённостью 4,445 км. На 2023 год намечен ремонт 12 участков, или 4,782 км за собственный счёт и ещё 3,552 км за счёт заёмных средств Европейского банка реконструкции и развития. В целом, чтобы снизить процент изношенности тепловых сетей в Усть-Каменогорске с 64,8% хотя бы до 40%, необходимо вложить порядка 25 млрд тенге.

Несмотря на то, что ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по результатам республиканской проверки вошла в «красную» зону, эта энергетическая компания за последние пять лет сумела увеличить производство тепловой и электрической энергии на 16,8%. Так, по данным ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», опубликованным в его официальном аккаунте в социальных сетях, суммарная выработка тепловой и электроэнергии составила 25 589 767 тыс. кВт/ч, что на 16,8% больше, чем в предыдущий пятилетний период, с 2013 по 2017 годы.

«Такой рост производства тепловой и электроэнергии стал возможен благодаря вложению средств в реконструкцию, модернизацию, капитальные ремонты всего оборудования. В 2022 году предприятие выполнило ремонт основного и вспомогательного оборудования, в том числе реализовало ряд крупных проектов, таких как: реконструкция паропровода 31,5 ата, замена питательных трубопроводов высокого давления 5–7 очереди, произведена модернизация РЗА линий Л-137 и ЛП 110кВ. Предприятие провело масштабную работу по реализации проекта замены главного паропровода 140 ата (завершён второй этап)», – сообщает пресс-служба энергетической компании.

Кроме того, в прошлом году были выполнены работы по капремонту котлоагрегатов ст. №№10 и 14, а также турбоагрегатов ст. №№6, 8, 9 и 10, провели капитальный ремонт золопроводов и текущий ремонт котлоагрегатов ст. №№7, 8, 9, 11, 12, 13 и турбоагрегатов ст. №№4, 7 и 12.

Масштабная реконструкция

Ситуация в стране по работе системы теплоснабжения весьма тревожная. Чтобы снизить риски, было принято решение на ТЭЦ, вошедших в «красную» зону, провести капитальные ремонтные работы основного оборудования. Так, нынешним летом в Казахстане на нескольких ТЭЦ будут отремонтированы 98 котлов и 54 турбины. На эти цели необходимо не менее 90 млрд тенге.

– С 2023 года начнётся масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 км! Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тыс. километров сетей. Это большая работа и огромные капиталовложения, – отметил Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул необходимость в первом полугодии 2023 года завершить разработку документации по реконструкции тепловых сетей и проработать вопрос о выделении целевых трансфертов для финансирования этих работ.

Екатерина Гуляева