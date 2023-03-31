Открыты для инвестиций и партнёрства

Зайсан называют солнечными воротами Восточно-Казахстанской области, учитывая его географическое местоположение, колорит, социально-экономические, культурные традиции. Из истории известно, что через эти территории на юге региона проходила одна из основных и важных ветвей Великого Шёлкового пути.

Насколько актуальны исторические параллели и как помогает бесценный опыт прежних поколений в современных условиях, «Рудный Алтай» постарался выяснить на брифинге акима Зайсанского района Дулата Кажанова в региональной службе коммуникаций. Темой его выступления в первую очередь стали итоги социально-экономического развития в прошлом 2022 году и планы работы на текущий 2023 год.

На старте года

О результатах минувшего года мы подробно рассказывали в завершающем квартале вплотную перед новогодними праздниками, но к наиболее значимым фактам и цифрам будем всё равно периодически возвращаться. Пока хотелось бы рассказать о том, как складывается ситуация в экономике района в первом квартале нынешнего года.

– В Зайсанском районе в январе-феврале 2023 года объём производства продукции сельского хозяйства составил 3292,8 млн тенге, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 14,5 процента, – говорит аким района Дулат Кажанов. – При этом индекс физического объёма составляет 102,8 процента.

Отметим, что обычно стартовые месяцы нового года считаются сезоном, требующим некоторой раскачки, есть даже бизнес-стратегии, учитывающие подобные циклы. В отличие от подобной практики, небезынтересно узнать, что зайсанской экономике не потребовалась разминка.

– В промышленности за отчётный период январь-февраль 2023 года произведено продукции на 1694,1 млн тенге, индекс физического объёма составил 169,4 процента, – продолжает аким района. – В том числе в перерабатывающей промышленности объём производства составил 194,5 млн тенге, индекс физического объёма равен показателю на уровне 135,7 процента.

Инвестиции в село

По его информации, повышенное внимание у всех вызывает инвестиционная привлекательность района как для потенциальных инвесторов, так и для местного населения. Это реализация проектов, рабочие места, налоги в бюджет.

– За два месяца привлечено 423,3 млн тенге инвестиций, темп роста – 172,2 процента, индекс физического объёма – 170,9 процента, – говорит Дулат Кажанов. – Объём строительных работ составил 220 млн тенге, темп роста – 108,9 процента, индекс физического объема – 108,3 процента. С начала года в эксплуатацию строителями введено 682 квадратных метра жилья.

Зайсанцам не занимать деловой хватки, инициативы, потому количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса достигло 422 и превысило уровень прошлого года на 16,9 процента, обеспечило поступление в районный бюджет 67,5 млн тенге в виде налоговых поступлений. Объём розничного товарооборота составил 1463,2 млн тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выполнен с превышением на 23,2 процента и индексом физического объёма 101,4 процента.

В сельской местности занятость является вопросом номер один. В социальной сфере трудоустроено 69 человек, ожидается, что откроются 100 новых рабочих мест. Количество зарегистрированных безработных составляет 244 человека, их удельный вес среди экономически активного населения – 2,5 процента.

Здесь и проявляется позитивный эффект наличия твёрдого источника доходов в семейный бюджет. По району средняя заработная плата по сравнению с прошлым годом возросла на 47,5 процента и достигла 223620 тенге.

Доходы и расходы

Раньше выйти на работу мамам, как всегда, помогают детские учреждения. В 18 детских садах, 13 мини-центрах и дошкольных подготовительных классах воспитываются и обучаются 1683 ребёнка. В возрасте от трёх до шести лет детвора обеспечена дошкольным обучением и воспитанием на 100 процентов.

Относительно стабильной является криминогенная обстановка. По району зарегистрировано 12 преступлений, уровень раскрываемости составляет 91,7 процента.

Индикатором социального благополучия общества является самочувствие населения и охрана здоровья матери и ребёнка. По состоянию на 1 марта, один человек болен туберкулёзом, материнской смертности по району не зарегистрировано.

– На 1 марта план по доходам местного бюджета составлял 448,5 млн тенге, а фактически он выполнен на сумму 591,6 млн тенге, или на 12 процентов больше, – говорит аким района. – В том числе собственных доходов было запланировано 289,5 млн тенге, а выполнение составило 314,9 млн тенге, или больше на 108,8 процента. Сверх плана поступило 21,8 млн тенге налогов, темп роста поступлений составил 107,8 процента.

Помимо доходной части есть в государственной казне и расходная, освоение которой тоже является задачей ничуть не проще, чем то же наполнение бюджета. Финансовая дисциплина выглядит таким образом, что при плане расходования бюджета 485 млн тенге фактически освоено 482,6 млн тенге, или 99,5 процента.

Цели и задачи

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2020 года в Восточно-Казахстанской области реализуется комплексная программа развития нескольких приграничных районов. В частности, по Зайсанскому району в её рамках предусмотрено реализовать в течение пяти лет различные мероприятия на общую сумму 20,7 млрд тенге. Программа находится в фазе активной реализации, в период 2020 – 2022 годов зайсанцами освоено 10,4 млрд тенге из бюджета страны и области.

– В 2023 году запланировано к реализации 62 мероприятия на 6,1 млрд тенге, – говорит Дулат Кажанов. – В том числе осуществление 50 проектов за счёт бюджетных средств в сумме 5,6 млрд тенге. Кроме того, 12 проектов на 485 млн тенге планируется реализовать за счёт привлечения частных инвестиций.

По его информации, Зайсанский район считается сельскохозяйственным по своей направленности в экономике, поэтому рост производства продукции АПК имеет определяющее значение. В 2022 году произведено сельхозпродукции на 49,2 млрд тенге, при этом динамика роста по сравнению с 2021 годом составила 27,1 процента.

Земля на поливе

Это единственный в ВКО район, где имеется большой потенциал использования орошаемых земель площадью 22731 гектар. В том числе, на земельном клине 10521 га полив должен обеспечиваться за счёт оросительной системы Уйдене. Остальные посевные площади должны получать влагу из других источников орошения. К примеру, в 2022 году в районе обрабатываемые земли по сравнению с предыдущим 2021 годом увеличились на 5,6 процента, получен хороший урожай сельскохозяйственных культур, выращенных опытными местными аграриями.

– Сегодня водохранилище Уйдене, которое построено в 1966 году, нуждается в реконструкции, его вместимость составляет 75 млн кубометров, – говорит аким района. – Эта проблема неоднократно поднималась перед депутатами Мажилиса Парламента, руководством партии «Amanat». Не так давно в Зайсанском районе побывали министр национальной экономики, аким области, которые ознакомились с состоянием плотины, перспективами использования значимого объекта, оценили его важность для сельского хозяйства района и Восточного Казахстана.

Есть информация, что на ремонт гидросооружения будут выделены необходимые финансовые средства. Это хорошая новость не только для хозяйств и компаний, которые занимаются растениеводством, но и всего населения района. В прошлом году агроформирования приобрели 79 единиц различной сельхозтехники. Эта работа в будущем получит своё логическое продолжение.

Реализуется поручение Главы государства о возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В минувшем году у 235 лиц изъято и возвращено в государственную собственность 18 тыс. га. От продажи земельных участков в местный бюджет поступило 31,5 млн тенге, а в качестве оплаты за аренду получено в государственную казну 5,4 млн тенге.

Всё это стало возможным благодаря упорному труду аграриев и животноводов, а также адресной поддержке со стороны государства в рамках различных программ.

Таир Сапаргалиев