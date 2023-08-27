Отчитайся по полной

15 сентября истекает срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц, желающих сделать это в электронном виде.

В текущем году свыше 95 тысяч жителей региона представят свои сведения о доходах в рамках всеобщего декларирования.

По информации и. о. руководителя Управления непроизводственных платежей ДГД по ВКО Гульгуль Кусаиновой, в 2023 году декларацию представляют работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

– Срок представления декларации на бумажном носителе уже истёк – не позднее 15 июля 2023 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2023 года, – уточнила представитель фискального органа.

Так, по словам Гульгуль Кусаиновой, отражению подлежат: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; ценные бумаги, производные финансовые инструменты; инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права; наличные деньги (в сумме, не превышающей предел 10000-кратного МРП); задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности); имущество, переданное в доверительное управление.

Декларацию можно представить через web-портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «Электронного правительства» (eGov.kz), а также через мобильное приложение e-SalyqАzamat.

По данным ДГД по ВКО, в этом году по региону сдадут декларации: по форме 250.00 – 67 104 человека. По форме 270.00 свои сведения о доходах подадут 28 081 человек. Всего декларации по этим двум формам сдадут 95 185 человек.

За непредставление декларации, а также представление неполных, недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность. Первый раз это будет предупреждение. При повторе – административный штраф в размере 15 МРП. За непредставление декларации, за отражение неполных, недостоверных сведений – 3 МРП.

Ерик Абитов