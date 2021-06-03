Акция

От сердца к сердцу

03.06.2021
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Почти три тысячи детских желаний исполнили в рамках благотворительной акции «Жүректен жүрекке». В Международный день защиты детей подвели её итоги.  

Напомним, с 2016 года Восточно-Казахстанский региональный центр новых технологий в образовании проводит данную благотворительную акцию. Как сообщили организаторы, за шесть лет исполнено 13 тысяч пожеланий. В этом году детские желания начали исполняться с 1 марта.  

– За время проведения акции на сайте Tylek.кz было размещено и исполнено 2944 письма-пожелания детей и подростков с особыми образовательными потребностями, из многодетных и малообеспеченных семей, опекунских семей, где опекунами являются бабушки, дедушки, а также тех, чьи родители являются инвалидами, – отметили в ведомстве.

В своих письмах маленькие восточноказахстанцы высказывали самые разные просьбы. Сокровенными желаниями стали инвентарь для занятий спортом, одежда, школьные принадлежности, канцелярские товары для рисования и развития хобби, книги.

– Я учусь в девятом классе. Мама сейчас сидит дома с моей маленькой сестрёнкой, не работает. Всю нашу семью обеспечивает папа. Ещё потихоньку делаем ремонт дома. Мне помогли с приобретением летней обуви и школьных принадлежностей. Очень благодарна за помощь, – говорит Виктория Шихалева.

Благодаря неравнодушным жителям области все дети получили желанные подарки. Наиболее активные спонсоры награждены благодарственными письмами Управления образования области.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников

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03.06.2021
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