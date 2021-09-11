«От национальной трагедии – к национальной гордости»

30 лет молчит Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Три десятка лет понадобилось специалистам Национального ядерного центра РК, чтобы обследовать его огромную территорию. Результатами своего многолетнего труда они готовы поделиться с мировой общественностью.

На базе Национального ядерного центра РК прошла IX международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала», посвящённая юбилейной дате.

По большому счёту, именно с закрытием полигона связано начало работы крупнейшего научного центра в нашей стране. Здесь, на осколках военно-промышленного комплекса, в 1992 году родилось уникальное научное учреждение, призванное не только изучить наследие ядерного полигона и сделать его максимально безопасным для народного хозяйства, но и развить научные разработки мирного использования атома на благо человечества.

– За эти годы Национальным ядерным центром РК совместно с международным сообществом проведён комплекс научно-технических и инженерных работ по приведению территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние, – заявил на пленарном заседании международной онлайн-конференции генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков. – Сегодня с удовлетворением можно констатировать, что территория бывшего полигона полностью очищена от последствий ядерной деятельности инфраструктуры военно-промышленного комплекса СССР. Полигон из источника военной угрозы стал объектом научных исследований.

В работе международной конференции приняли участие представители 20 стран мира. Среди них США, Россия, Япония, Франция, Греция, Норвегия, Германия, Польша и многие другие. Некоторые из них принимали непосредственное участие в работе по радиоэкологическому исследованию территории бывшего Семипалатинского полигона. Другие же поделились результатами собственных научных изысканий по темам, близким к использованию энергии атома в мирных целях.

Отметим, что одним из самых тесных и плодотворных стало сотрудничество курчатовских учёных с коллегами из Японии. За эти годы реализовано множество интереснейших совместных проектов, результаты которых высоко оценило мировое научное сообщество.

– У Казахстана и Японии есть особый повод тесного сотрудничества – обе страны познали боль и лишения, нанесённые ядерным оружием. В 1993 году Казахстан и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия. Работы велись по трём основным направлениям: контроль МАГАТЭ, медицинская помощь и укрепление ядерной безопасности на общую сумму 1,53 млрд йен, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане господин Джуна Ямада.

Он подчеркнул, что за эти годы в Казахстан неоднократно приезжали ведущие врачи из Хиросимы и Нагасаки, которые делились с коллегами своим многолетним опытом в деле оказания помощи больным, страдающим от последствий ядерного облучения в Казахстане. Параллельно шла работа по подготовке и повышению квалификации казахстанских врачей на базе японских клиник и госпиталей.

– Взаимодействие в области Семипалатинского полигона стало самым первым шагом в истории плодотворного сотрудничества между двумя нашими странами. А мост через Иртыш, построенный японскими специалистами, будет напоминать об этом, – подчеркнул господин Джуна Ямада.

По ликвидации последствий деятельности Семипалатинского полигона Казахстан также тесно сотрудничает и с Россией.

– Сегодня Казахстан и Россия продолжают работать в области мирного атома: действуют совместные предприятия, налажена работа учёных Курчатовского института и Национального ядерного центра РК. В этой связи нельзя не подчеркнуть преимущества мирного атома. Ядерная энергетика экономична и безопасна, что особенно важно на фоне постоянного роста энергопотребления, – обратил особое внимание участников конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин.

В связи с пандемией мероприятие проводилось в онлайн-формате, однако это не помешало участникам рассмотреть широкий круг вопросов по четырём основным направлениям работы конференции: современные тенденции и перспективы развития атомной энергетики; технологии управляемого термоядерного синтеза; радиационная экология и медицина и укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

Ключевым моментом международной научно-практической конференции стал подробный доклад генерального директора НЯЦ РК Эрлана Батырбекова об итогах 30-летней работы НЯЦа по радиоэкологическому обследованию территории бывшего Семипалатинского полигона «От национальной трагедии – к национальной гордости».

– Название моего доклада выбрано не случайно. Этот слоган очень чётко характеризует всю деятельность на Семипалатинском испытательном полигоне: от истории его создания и последствий испытаний до итогов масштабных работ за 30 лет независимости Казахстана по приведению территории полигона в безопасное состояние, а также успешное развитие соответствующих отраслей науки на базе бывшего военно-промышленного комплекса Семипалатинского испытательного полигона, – отметил Эрлан Батырбеков.

Он напомнил, что за всю историю СИЯП, с 1949 по 1989 год, было произведено 456 ядерных испытаний, из них 30 наземных, 86 воздушных и 340 подземных испытаний в штольнях и скважинах.

Кроме того, проводились и другие испытания. Так, на территории полигона, на площадках «4» и «4а», были реализованы программы по испытанию боевых радиоактивных веществ (БРВ), представляющих собой высокоактивные (~10 Ки/л) жидкие растворы, а также гидроядерные эксперименты, сопровождаемые диспергированием (распылением) изотопов плутония и урана-235, без проведения ядерных взрывов. Проводились испытания с использованием обычных химических взрывчатых веществ.

– Несложно понять, что каждое испытание – это последствия как для населения, так и для окружающей природы. Это национальная трагедия. Поэтому по воле своего народа руководство Казахстана приняло решение ликвидировать четвёртый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал, закрыть и принять статус безъядерного государства. Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева 29 августа 1991 года Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт. С этого момента начинается новая история полигона, – отметил генеральный директор НЯЦ РК.

Сегодня вся экспериментальная база Центра активно используется при проведении исследовательских работ в рамках республиканских и международных научных программ совместно с ведущими организациями Японии, США, России, Франции и др.

– Подводя итоги успешной 30-летней деятельности, можно отметить, что Казахстан показал положительный пример действенного международного сотрудничества по построению безопасного, стабильного и процветающего мира. На Семипалатинском испытательном полигоне успешно реализованы и реализуются конкретные мероприятия, направленные на поддержку режима нераспространения, укрепление глобальной и региональной безопасности, а также развитие атомной энергетики. Результаты ряда работ, выполняемых Национальным ядерным центром совместно с зарубежными партнёрами в поддержку режима нераспространения, отмечены на самом высоком уровне в совместном заявлении президентов Республики Казахстан, США и России на Саммитах по ядерной безопасности в Сеуле и Гааге, – подытожил Эрлан Батырбеков.

Софья Соболевская

Фото пресс-служба НЯЦ РК

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