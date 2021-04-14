Особенный детский сад

Больше четверти века единственное в стране уникальное детское учреждение, открытое в Усть-Каменогорске Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, помогает особенным детям справляться с хроническими заболеваниями.

Детский учебно-оздоровительный центр «Октябрёнок» распахнул свои двери в декабре 1995 года по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Со дня основания на протяжении двадцати лет им руководила член Диабетической ассоциации РК Лариса Клостер.

– Первое оборудование тогда поступило из Германии, – вспоминает Лариса Александровна. – Также очень помогли спонсоры и фармакологические фирмы, которые не остались равнодушными к проблемам детей, имеющих хронические заболевания, в том числе сахарный диабет. Два раза в год к нам стали приезжать ребята со всего Казахстана в возрасте от семи до 14 лет. Их направляла диабетическая ассоциация во время каникул на две недели, чтобы они могли пройти лечение, поправить здоровье, пообщаться. Бывало, что в центр прибывало до 50 ребят! Из Семея часто приезжали врачи со своими юными подопечными. Вместе с тем на постоянной основе у нас проходили реабилитацию 3-4 ребёнка из Усть-Каменогорска.

К таким детям нужен особый подход, внимание. В центре создали все необходимые условия, чтобы дети чувствовали себя защищёнными, развивались гармонично, несмотря на имеющийся недуг.

– Наше учреждение было создано в непростые времена, все эти годы тесно сотрудничало с республиканскими централизованными гуманитарными программами, что позволяло решать многие проблемы, – говорит Лариса Клостер. – Например, в 90-е годы инсулиновые препараты были дефицитом. Тогда мы обратились за помощью в немецкий культурный центр. Первая благотворительная помощь пришла из Германии в рефрижераторах: необходимые лекарства, костыли, инвалидные коляски. Нередко мы проводили акции, в ходе которых передавали лекарственные препараты и оборудование отделениям скорой помощи. Также поддержку оказывали ветеранам Великой Отечественной войны, профбольным промышленных предприятий региона, воинам-интернационалистам, социально незащищённым слоям населения.

Нередко в Центр обращались с просьбами о реабилитации тяжелобольных детей. К примеру, однажды обратился дедушка, который умолял спасти внучку, перенёсшую инсульт. Девочка в течение года проходила лечение в этом Центре у невропатолога, встала на ноги. Через несколько лет она не только восстановилась, но и смогла успешно выйти замуж, стать полноценным членом общества. Ещё один пример. Подростка Айдоса Медьянова с диагнозом ДЦП отец привёз в центр буквально на руках. Была проведена операция, и парень долгое время находился в центре на реабилитации. В настоящее время молодой человек самостоятельно передвигается и даже имеет чёрный пояс по каратэ!

С 2016 года для детей с сахарным диабетом стали применять инсулиновые помпы, которые автоматически и безболезненно впрыскивают инсулин, не нужно делать уколы три-четыре раза в день.

Иностранные фирмы подарили ребятам удобные глюкометры для измерения уровня сахара в крови, откорректировали работу инсулиновых помп, а также привезли суперпрепарат «Глюкагон». По словам родителей воспитанников центра, он спасает жизнь во время острого приступа.

По признанию ведущих эндокринологов страны, Ларисе Клостер нужно выразить особую благодарность только за то, что она вместе с другими единомышленниками добилась, чтобы женщинам с сахарным диабетом разрешали рожать детей.

В 2017 году учреждение поменяло название на «Детский сад с оздоровлением № 12 «Светлячок». На сегодняшний день здесь работают высококвалифицированные врачи, действует физиокабинет, водолечение. Кроме того, открылась комната для работы с песком и соляная пещера, имеется комната сказкотерапии. Всё это способствует более качественному восстановлению детей.

Елена Пашке

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