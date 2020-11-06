«Особая»   господдержка 

В районе проживают 2204 человека с ограниченными возможностями. Им не только выплачиваются пособия, но и оказывается весь спектр социальных услуг, предоставляются рабочие места.

По информации районного отдела занятости и социальных программ, за 10 месяцев этого года сурдотехническими и тифлотехническимисредствами были обеспечены 19 человек с инвалидностью по слуху, гигиеническими средствами – 156 человек. Кроме того, 108 инвалидам оказаны протезно-ортопедические услуги, 14 человек обеспечили кресло-колясками, семь – кресло-стульями с санитарным оснащением, один человек получил опорные откидные поручни для туалетной и ванной комнат.

Семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, возмещены затраты за обучение на дому на общую сумму 2 млн 494,6 тыс. тенге.

– Особое внимание в районе уделяется трудоустройству граждан из данной категории. В этом году в районный центр занятости обратились 24 человека с ограниченными возможностями. Девять из них были трудоустроены на вакантные рабочие места, ещё девять – направлены на общественные работы. Один житель района получил грант на открытие собственного дела, пять человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», – отметили специалисты.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район