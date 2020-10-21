Осенний сюрприз 

Осеннюю сказку для своих маленьких подопечных подготовил Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытый в Усть-Каменогорске частным фондом «Катализатор прогресса».

Ребят и их родителей ждал караван поздравлений, море подарков и вкусных угощений, а также душевный праздничный концерт. Дети вместе с родителями изготовили поделки на тему осени, выучили стихотворения. Один из воспитанников центра, Бекарыс, прочёл отрывок из произведения Абая.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев, приветствуя мам и пап, бабушек и дедушек особенных детей, поблагодарил их за самоотверженность, терпение.

Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал приезд из Алматы известного казахстанского исполнителя, солиста группы «МузАрт» Кенжебека Жанабилова. Кстати, певец не понаслышке знает, что это такое воспитывать ребёнка с особыми потребностями. Звезда эстрады признался, что на долю его семьи выпали тяжёлые испытания.

– Мой старший сын родился с проблемами слуха, – поделился Кенжебек Жанабилов. – К сожалению, никакое лечение ему не помогло. Наша семья пережила трудности, но благодаря этому мы смогли многое переосмыслить, взглянуть на мир другими глазами. От себя, уважаемые родители, хочу пожелать вам здоровья и никогда не терять веру в своих детей.

Певец преподнёс ребятам специально приготовленный для них огромный торт, на котором красовалась эмблема фонда «Катализатор прогресса». Полакомиться кулинарным шедевром смог каждый присутствующий на празднике.

Наталья Гайдамако воспитывает пятилетнюю дочь, имеющую нарушения слуха и, как сопутствующее осложнение, отсутствие речи.

– С этим диагнозом нас не брали ни в один детский сад, – рассказывает женщина. – В феврале узнали об открытии этого центра, и одни из первых записались сюда. Посещаем три раза в неделю, с нами занимаются сурдопедагог, психолог, дефектолог. Один раз в неделю ходим в бассейн. Всё это, конечно, приносит свои плоды. У ребёнка заметно изменилось психологическое состояние, она стала интересоваться игрушками, пытается разговаривать. Спасибо за это работникам центра и за этот замечательный праздник, который устроили для наших детей.

По словам директора частного фонда «Катализатор прогресса» Меруерт Утегеновой, в Центре для детей с особенностями развития занимаются 27 мальчиков и девочек в возрасте от двух до 16 лет с различными нарушениями здоровья. Ребятам, как и их родителям, оказывается психолого-педагогическая, коррекционно-развивающая помощь на казахском и русском языках. Они также посещают бассейн, а для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата работает кабинет лечебной физкультуры.

Стоит отметить, что занятия здесь за 20 малышей финансируются в рамках государственного социального заказа, а семи детей – за счёт фонда «Катализатор прогресса».

– К сожалению, детей с особыми образовательными потребностями в нашем городе немало. Многие из них, в силу отягощённости своего заболевания, не имеют возможности посещать специализированные детские сады, школы или оплачивать услуги специалистов самостоятельно. А для занятий с особыми малышами важен комплексный подход. Мы подобрали специалистов так, чтобы они могли заниматься с детьми, имеющими как ментальные нарушения здоровья, так и физические.

Количество желающих посещать центр увеличивается с каждым днём, поэтому в ближайшем будущем руководитель фонда надеется за счёт собственных средств расширить возможности учреждения. Единственная проблема – отсутствие средств на приобретение специального лечебного и образовательного оборудования. В этом вопросе, говорит Меруерт Утегенова, без меценатов не обойтись.

Бахыт Сарсембаева