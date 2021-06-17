Операция в формате 3D

Пациентке ВК областного специализированного медицинского центра «зацементировали» поражённый опухолью позвонок.

Высокотехнологичные операции, которые ещё недавно казались чуть ли не фантастикой и были доступны только в крупнейших республиканских медицинских центрах, вошли в практическое здравоохранение Восточного Казахстана. А с внедрением в стране обязательного социального медицинского страхования высокотехнологичные медицинские операции стали доступны для всех участников ОСМС.

Одну из таких уникальных операций с применением ангиографа при минимальном рентген-облучении провели хирурги областного специализированного медицинского центра.

Пациентка, жительница города Риддера, долгое время страдала остеохондрозом, который был осложнён гемангиомой, то есть доброкачественной опухолью. Если бы гемангиома разрослась, то у больной могли отказать ноги. Хирурги медцентра своевременно прибегли к малоинвазивному оперативному вмешательству.

Как рассказал врач-нейрохирург областной больницы Жандос Уап, опухоль нужно было «зацементировать», так как почти 90 процентов костных тканей позвонков были поражёнными и позвоночник мог разрушиться. В этом врачам помог новый ангиограф – раньше подобные операции в больнице делали сами хирурги под контролем рентгена, и точность зависела только от опыта и умения врача. После операции делались контрольные снимки и иногда в позвоночник необходимо было добавить ещё раствора. Аппарат сам строит траекторию, чтобы не задеть важные нервы и органы и точно попасть в нужное место. Поэтому риск осложнений после операции значительно снижается.

– Аппарат позволяет с ювелирной точностью зайти иглой, по которой подаётся цементирующий раствор, – поясняет Жандос Уап. – Процесс контролируется в режиме онлайн – все манипуляции нейрохирурга видны в формате 3D-модели на большой видеопанели, висящей над операционным столом. После введения раствора оператор может рассмотреть «отремонтированный» позвонок буквально со всех сторон и под увеличением. Благодаря высокоточному оборудованию мы можем выполнять подобные операции на позвоночнике при минимальной дозе облучения как пациента, так и операционной бригады.

Операция проходит через минимальные разрезы, причём ангиограф позволяет «подойти» к оперируемой точке очень деликатно, не повреждая окружающие ткани. Такие операции легче переносятся пациентами, вероятная кровопотеря в несколько раз ниже, восстановление после вмешательства идёт значительно быстрее.

Медики напоминают жителям области, что даже самые дорогостоящие операции, которые входят в пакет ОСМС, застрахованные граждане получают бесплатно. Для этого пациенту необходимо обратиться к терапевту в поликлинику по месту прикрепления, пройти обследование, получить консультации профильных специалистов. При наличии показаний пациенту может быть предложено вмешательство с применением высокотехнологичной медицинской помощи, бесплатно выполняемой для участников обязательного социального медицинского страхования.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО специализированного медицинского центра