Опасный гость из ХХ века

Вирус иммунодефицита человека остаётся одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения, при этом он имеет стабильную тенденцию роста во всём мире. Казахстан не является исключением. По данным Министерства здравоохранения, отмечается повышенный уровень распространения ВИЧ в ряде регионов страны, в том числе в Восточно-Казахстанской области.

Если ещё два десятка лет назад ВИЧ, а тем более «чуму ХХ века» – СПИД, выявляли, в основном, среди представителей групп риска, то сегодня случаи инфицирования фиксируются зачастую среди вполне благополучных людей.

– В Казахстане до 60 процентов случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на людей, которые не имеют отношения ни к наркопотреблению, ни к другим ключевым группам, – подчёркивает врач-эпидемиолог ВК областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Башкирцева.

И болезнь продолжает уверенно шагать по Казахстану. По данным статистики, в последние годы по всей территории республики наблюдается медленный, но неуклонный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Поэтому даже небольшой спад на фоне всеобщего роста – это уже большое достижение.

Так, по данным медицинской статистики, на территории ВКО за семь месяцев текущего года наблюдается спад заболеваемости на 5% по сравнению с предыдущим годом. По словам Татьяны Башкирцевой, интенсивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил в январе-июле 2023 года 29,4 против 31,2 в аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, ситуация остаётся напряжённой. На территории ВКО есть крупные очаги заболевания, где уровень заражения превышает показатели области в целом. Это Риддер, район Алтай, Губоковский и Шемонаихинский районы, а также Усть-Каменогорск. При этом есть несколько районов, где вообще не зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ либо были единичные факты случайного заражения – Катон-Карагайский, Зайсанский и Тарбагатайский районы.

Выявить «тихого убийцу»

– Общий рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией прежде всего связан с процессом активной выявляемости больных. Тесно сотрудничаем со всеми медицинскими организациями области. Для коллег организуем практические семинары, где обучаем, как правильно проводить обследование по показателям, на что обращать особое внимание, чтобы выявить ВИЧ, – отметила Татьяна Михайловна.

Выявить ВИЧ-инфекцию по определённым симптомам – невозможно. Чаще всего у больного нет никаких жалоб на боли и дискомфорт. В этом и заключается коварство заболевания. Можно носить в себе вирус иммунодефицита годами и даже не подозревать об этом.

– ВИЧ «сидит» в организме человека тихо, но при этом неустанно уничтожает иммунную систему. Недаром его ещё называют «тихим убийцей», – подчеркнула Татьяна Башкирцева.

Единственный способ его диагностировать – пройти экспресс-тест или сдать кровь на анализ. Это можно сделать бесплатно как в Центре по профилактике и борьбе со СПИД, так и в любой поликлинике по месту жительства. Платно – в любой из специализированных лабораторий.

Как отметила Татьяна Башкирцева, уже в третьем квартале текущего года в Восточно-Казахстанском областном Центре СПИД ожидается поставка нового оборудования по определению иммунных клеток, в том числе в процентном соотношении.

Правила безопасности

– Не лишним будет напомнить, что ВИЧ передаётся тремя путями: незащищённые половые контакты, прямой контакт крови с кровью заражённого и от матери к ребёнку. Других путей не существует. То есть, пользуясь общей посудой, находясь в одной комнате с больным ВИЧ, при укусе насекомого и любом другом контакте, кроме полового, заразиться инфекцией просто невозможно, – предупредила врач-эпидемиолог. – При этом любой человек, практикующий незащищённый половой контакт, находится в группе риска.

Уберечь себя от заражения ВИЧ-инфекцией достаточно просто. Нужно лишь соблюдать ряд правил:

Не вступать в сексуальные контакты с различными половыми партнёрами, сохраняя верность одному.

Использовать презервативы, что обеспечит снижение риска заражения.

Не пользоваться общими шприцами и иглами.

Стратегия 95-95-95

ВОЗ разработала специальную программу, условно названную UNAIDS 95-95-95, в которой рекомендованы стандарты для работы по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в любой стране мира.

Итак, по стандартам ВОЗ, не менее 95% лиц, живущих с ВИЧ, должны знать свой статус. Оказалось, сделать это совсем непросто. Во-первых, для этого необходимо сдать анализ крови, не все на это согласны. Во-вторых, получив результаты, многие пытаются спрятаться от правды. Врачам нередко приходится разыскивать больного, чтобы поставить его в известность о заболевании, а главное, убедить пройти обследование и начать курс лечения.

Вторые «95» в стратегии ВОЗ – стремление государства к тому, чтобы не менее 95% лиц с ВИЧ, взятых на учёт, регулярно получали антиретровирусную терапию (АРТ терапия).

В Казахстане этот курс пожизненного лечения полностью обеспечивается за счёт государства. Все препараты АРТ терапии выдаются бесплатно, и они всегда есть в достаточном количестве во всех центрах СПИД республики.

– Наука не стоит на месте, и сегодня больные ВИЧ не принимают таблетки по 15–20 штук в сутки. Достаточно приёма одной–двух, чтобы сохранить свой иммунитет. Учёные разработали новые, эффективные системы лечения, которые чётко прописаны в клинических протоколах лечения ВИЧ у взрослых и детей. Они обновляются каждые два года, – утверждает Татьяна Башкирцева.

И, наконец, третье «95» – эффективность лечения больных ВИЧ тоже не должна снижаться ниже показателя 95 процентов. Что вполне реально, если пациент регулярно принимает препараты АРТ терапии ежедневно в одно и то же время.

Терапия продлевает жизнь

С этим диагнозом люди живут до самой старости, создают семьи и рожают здоровых детей. Но всё это возможно только при условии пожизненного лечения и регулярном наблюдении у специалистов.

– Главная задача – своевременно выявить болезнь, провести полный комплекс диагностики и назначить курс АТР терапии. Если не принимать противовирусные препараты, начнёт развиваться синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Антиретровирусные препараты позволяют приостановить прогрессию ВИЧ и дают возможность иммунной системе начать восстанавливать себя, что продлевает жизнь, – пояснила Татьяна Башкирцева.

Чтобы взять ситуацию с ВИЧ под контроль, необходимо выявить всех носителей вируса. А это значит, и всех лиц, тесно контактировавших с больными.

– Это очень непросто. Больные обычно скрывают, от кого они могли заразиться и кого заразить. Мы работаем над этим, поэтому широко пропагандируется тестирование на ВИЧ во время акций «Узнай свой статус» и «Позаботься о своём здоровье». Если обследование дало положительный результат, не следует паниковать, нужно начинать лечение. Оно бесплатное, а при желании, и анонимное, – напомнила Татьяна Михайловна.

Консультацию можно получить по телефону 8 (7232) 26-32-17 или обратившись в Центр по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1.

Кстати, на территории ВКО работает шесть пунктов доверия. В Усть-Каменогорске помимо Центра СПИД такой пункт есть на базе Защитинской железнодорожной больницы. Также они действуют в Центральных районных (городских) больницах Риддера, района Алтай, Шемонаихинского и Глубоковского районов.

В пунктах доверия представители групп риска могут бесплатно получить одноразовые шприцы, спиртовые салфетки, презервативы, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путём, получить консультацию гинеколога и другую помощь.

Превратности любви

Специалисты ВК областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД проводят широкую разъяснительную работу среди самых разных слоёв населения. В первую очередь осуществляется ежедневный мониторинг обследования беременных женщин.

– Они должны не менее двух раз сдать анализ на ВИЧ: при постановке на учёт и на 28–30-й неделях беременности. Своевременно выявленное заболевание позволяет подготовить женщину к родам. АРТ терапия даёт шанс родить здорового ребёнка. Но если женщина не обследовалась и пришла на роды с ВИЧ, высока вероятность, что и ребенок родится инфицированным. Такие случаи были в нашей практике, – отметила Татьяна Башкирцева.

Случалось, что женщины с грудными детьми инфицировались от нового партнёра, у которого позже устанавливали этот диагноз, и при кормлении детей грудным молоком заражали своих малышей.

– Каждый такой случай – это ЧП для врача. Поэтому так важно создать все условия, чтобы ребёнок родился с высокими шансами на здоровую жизнь. При грудном вскармливании следует постоянно напоминать матерям, почему важно не вести беспорядочную половую жизнь. Ведь от этого зависит здоровье их детей, – подчеркнула врач-эпидемиолог.

В целом, ВИЧ сегодня выявляют в 60% случаев у мужчин и в 40% – у представительниц слабого пола. И не всегда это люди, ведущие асоциальный образ жизни. Есть и вполне благополучные семьи, где был допущен случайный половой контакт. Так банальная измена может перевернуть жизнь целой семьи. В нашем регионе таких случаев тоже не мало. Поэтому так важно защищать себя и близких от возможной беды.

Екатерина Гуляева

Коллаж Анны Ерёминой