Опасная зависимость

В областном акимате обсудили два случая гибели подростков, имевших диагноз «бронхиальная астма».

В регионе планируется проводить просветительскую работу с родителями, организациями образования и подростками. А также принять меры по профилактике употребления электронных сигарет и вейпов.

– Учитывая экологическую обстановку в регионе, необходимо уделить особое внимание профилактике заболеваний дыхательных путей. Вопрос роста популярности вейпов и кальянов среди подростков обсуждается на Правительственном уровне. Нам же необходимо, чтобы медицинские работники в городах и сёлах знали, как оказать помощь при приступах удушья. Расследование двух последних летальных случаев провести нужно досконально, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

По словам руководителя Управления здравоохранения ВКО Толегена Жигитаева, будет проведена работа с врачами общей практики и пульмонологами региона по предупреждению подобных ситуаций.

Меруерт Бахтиярова