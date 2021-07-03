Она такая одна

В Усть-Каменогорске прошла традиционная акция «Домбыра party».

В Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля отмечают Национальный день домбры. Традиционно накануне этого дня в областном центре проводится «Домбыра party». В этом году мероприятие посвящено празднованию 30-летия Независимости РК. Ежегодную акцию в честь Национального дня домбры организовал областной Молодёжный ресурсный центр при поддержке Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных и Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

– В этом году из-за санитарных ограничений концепцию мероприятия пришлось изменить. Нас поддержали молодые исполнители из училища искусств и наши постоянные партнёры из библиотеки им. А. С. Пушкина, – рассказала директор областного молодёжного центра Арайлым Есимбекова. – Как говорит Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Мы не должны забывать свой национальный код». Он заложен в том числе и в музыкальных произведениях, кюях, песнях. Это культурные ценности нашей страны, нашего народа. Их нельзя забывать.

Как и прежде, основная цель «Домбыра party» – популяризация национального инструмента и искусства кюйши среди молодёжи, повышение профессионального мастерства талантливых артистов, возрождение национального искусства и, конечно же, празднование Национального дня домбры.

– Мы исполнили популярные произведения на Арбате, – поделился студент 3 курса училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Ерназ Нурлыбеков. – Многие останавливались и слушали, аплодировали и поддерживали – дети, молодёжь и представители старшего поколения. Это замечательно, что им понравилось наше творческое выступление.

Сотрудники библиотеки подготовили информационно-книжную выставку «Волшебные струны домбры». Из представленных на ней произведений можно было узнать о знаменитых исполнителях и композиторах, об истории этого музыкального инструмента и интересных фактах, связанных с домброй. Заинтересованные могли почитать о людях, которые внесли свой вклад в это традиционное искусство и популяризацию этой музыки, ознакомиться с нотами и текстами современных айтысов.

Отметим, выставка «Волшебные струны домбры» будет работать до середины июня в здании библиотеки им. А. С. Пушкина.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева