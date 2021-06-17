Официальный старт грандиозного проекта

Глава региона Даниал Ахметов принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего автомобильного моста. Сооружение станет самым длинным мостовым переходом в республике.

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области начато строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.

Напомним, двухполосный автомобильный мост возводится на участке минимальной ширины искусственного водоёма, у села Куйган. Протяжённость сооружения превысит 1,3 км. Проект предполагает прокладку подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик строительства – ТОО «ОблШығысЖол» – должен завершить работы до 2024 года. О ходе подготовительных работ «Рудный Алтай» неоднократно рассказывал своим читателям.

– Сегодня, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, по поручению Главы государства начинается строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Это очень важное, долгожданное событие для жителей области. Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет приграничные районы с остальными регионами области, люди и грузы смогут передвигаться проще и быстрее, – сказал Даниал Ахметов на церемонии закладки капсулы.

Глава региона добавил, что мост будет способствовать более тесным коммуникациям и улучшению качества жизни населения отдалённых районов. Кроме того, он откроет новые возможности для дальнейшего развития экономики ВКО.

От имени общественности почётный гражданин Курчумского района, председатель совета аксакалов Нурсовет Каиров пожелал строителям успехов и поблагодарил руководство страны за внимательное отношение к нуждам жителей самых отдалённых населённых пунктов республики.

– Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, который возглавил страну в самые трудные годы, часто отмечал, что всему свое время, и терпение и труд всё перетрут. Главное – жить в согласии и трудиться во благо своего народа. Проявив терпение и сделав свой посильный вклад в единение нашего народа, мы, жители Курчумского района, стали свидетелями этого исторического события, – отметил аксакал. – Мы благодарим Елбасы, заложившего прочный фундамент страны, и Президента Касым-Жомарта Токаева, который прислушивается к чаяниям граждан.

В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы, выполнено обустройство объездных и технологических дорог, строительство линий электропередач, организованы примыкания и устройство водопропускных труб. Одновременно сооружаются общежития для строителей моста, осуществляется доставка материалов, спецоборудования и инвентаря.

Фото пресс-службы акима ВКО