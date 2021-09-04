Объятые пламенем

В Курчумском районе нынешняя засуха обострила проблему степных и иных природных пожаров. Предельно иссушенная трава готова вспыхнуть от любой искры, непотушенной сигареты, что и происходит.

Недавно произошло возгорание близ села Карабулак. К счастью, удалось оперативно локализовать и затушить пламя. На ликвидацию пожара были привлечены силы Курчумской пожарной части № 30, а также местного лесхоза.

Гораздо сложнее было обуздать огненную стихию в Акбулакском сельском округе, где случился масштабный пожар. На его тушение было затрачено шесть дней. Полыхали крестьянские сенокосные участки, гористая местность. Огонь охватил участки Каракия, Шакпактас, Баттал, Малый Умыш. Его союзником стали порывы ветра, которые перебрасывали пламя на значительные расстояния.

По информации Курчумского отдела ЧС, в общей сложности в противостоянии огненной стихии приняли участие около ста человек, десять единиц техники. Привлечены силы Курчумской и Маркакольской пожарных частей, трёх лесхозов, местных исполнительных органов, а также крестьянских хозяйств. Помощь техникой оказало горнорудное предприятие ГРК МЛД.

Стихия оказалась настолько неукротимой, что на помощь имеющимся силам были высланы из Усть-Каменогорска 20 спасателей областного Департамента по ЧС. Площадь, охваченная огнём, достигла 500 гектаров. Совместными усилиями пожар удалось затушить, но не обошлось без потерь: сгорели заготовленные рулоны сена местного крестьянского хозяйства.

К сожалению, стихия уносит и человеческие жизни. Как рассказали в отделе по ЧС, в селе Боран получил сильные ожоги и впоследствии скончался в больнице мужчина 1967 года рождения. Как выяснилось, семья установила на ночь на деревянной веранде спираль против комаров. Особенность её в том, что она тлеет, тем самым отгоняет комаров и мошкару. Однако в то время, когда люди спали, из-за этой спирали загорелась веранда дома.

Почуявший запах гари хозяин вышел на веранду, которая была уже полностью охвачена огнём. Он получил сильнейшие ожоги – обгорело 95 процентов тела. Сын занёс отца обратно в дом, где не было огня, и тоже получил ожоги. Как было уже сказано, глава семьи скончался в больнице. У его сына оказалось 45 процентов ожогов тела.

– Разослали письма во все сельские акиматы с целью активизации профилактической работы, – говорит руководитель отдела ЧС района Бауыржан Оразгалиев. – Не секрет, что причиной пожаров чаще всего служит человеческий фактор. Брошенная в сухую траву сигарета, искра от трактора… Нередко у владельца трактора не оказывается огнетушителя, простой хлопушки для того, чтобы затушить неожиданное возгорание травы. Необузданное вовремя пламя быстро набирает силу, и затем нам приходится иметь дело с полноценным пожаром.

По словам собеседника, дело по пожару в Акбулакском сельском округе передано в районный отдел полиции.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район