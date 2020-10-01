Обрести новый смысл жизни  

Мир не рухнул, если ты потерял зрение. И неважно, было ли это внезапно в результате ДТП или продолжалось мучительно долго из-за коварной болезни. Главное, нельзя замыкаться в себе, думать, что ты остался один на один со своей проблемой. Есть множество людей, которые готовы стать твоим другом и помощником, которые научат жить на ощупь и даже общаться в социальных сетях и читать любимые книги.

В Семее специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан давно стала своеобразным реабилитационным центром для семейчан, которые в силу различных жизненных обстоятельств потеряли способность видеть. Очень часто зрение теряют люди в зрелом и даже преклонном возрасте, и тогда слепота воспринимается ими как личная трагедия, которая разрушает привычный уклад жизни. Люди замыкаются в себе, считая, что стали обузой для родных и близких.

Но выход всегда есть, даже если сначала кажется, что наступил «конец света». Даже потеряв способность видеть, человек не перестаёт жить. Просто его жизненный уклад, привычки, ценности пересматриваются, он должен принять новую для себя ситуацию и научиться жить полноценной, счастливой жизнью. А чтобы процесс адаптации протекал быстрее и эффективнее, можно и нужно найти для себя наставников и помощников. Где? В Семее эти функции взяли на себя сотрудники специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Среди тех, кто добровольно и бескорыстно взял на себя заботу о незрячих и слабовидящих семейчанах, – библиотекарь Арман Жакпелова. Она сама относится к этой категории граждан, а потому не понаслышке знает, с какими трудностями и проблемами сталкиваются в повседневной жизни незрячие люди.

– Мы отлично понимаем, что у человека, внезапно потерявшего зрение, в одночасье переворачивается вся жизнь, – говорит Арман Жакпелова. – Он утерял привычные навыки, а новые ещё не приобрел. В одиночку крайне сложно принять эту ситуацию, свыкнуться с мыслью, что слепота – это навсегда. Но, придя в спецбиблиотеку, люди постепенно меняются. Они общаются с нами, такими же незрячими и слабовидящими, которые нашли в себе силы научиться обходиться без посторонней помощи и даже стали работать, приносить пользу другим людям. Пусть они приходят к нам! Мы научим ориентироваться в окружающем пространстве: на местности или в помещении, научим пользоваться тростью, откроем мир книг на шрифте Брайля, покажем, что и незрячие люди могут общаться в интернете и социальных сетях.

Конечно, никто не говорит, что будет просто. Особенно трудно даётся обретение навыков самостоятельности пожилым людям. Они с опаской относятся к обучению. И их можно понять. У незрячих людей вся жизнь построена на слуховом и тактильном контакте с окружающих миром. А у пожилых людей снижается слух и чувствительность кончиков пальцев. Но, как уверяют специалисты, это не повод расстраиваться и опускать руки. Всё равно стоит попробовать. Наверняка новые навыки пригодятся в жизни.

– Нежелание обучаться – это тоже барьер для жизни в нормальных условиях, – считает Арман Жакпелова. – Я знаю одну молодую женщину, которая, потеряв зрение, 11 лет не выходила из дома. Жила словно в скорлупе, закрывшись от внешнего мира. Но однажды она пришла к нам в библиотеку. Стала учиться читать при помощи шрифта Брайля, потом вступила в наш клуб для незрячих и слабовидящих граждан, стала активно заниматься спортом. И сейчас поступила учиться на курсы массажистов в одном из семейских медицинских колледжей. Преодолев свой страх, она теперь живет полноценной и интересной жизнью. И подобных примеров изменения жизни к лучшему – десятки. Надо только решиться.

Арман Жакпелова – библиотекарь-брайлист. Она учит незрячих людей осваивать чтение при помощи шрифта Брайля, основанного на различных комбинациях точек. Сейчас у неё девять учеников и множество выпускников, которым она всегда приходит на помощь, если возникают какие-либо трудности с прочтением того или иного знака в книжке. Даже в условиях строгого карантина спецбиблиотека не прекращала общения со своими подопечными. Просто это общение переместилось в плоскость социальных сетей и телефонной связи.

– Мы активно работаем в самых разных социальных сетях и проводим видеоуроки по изучению шрифта Брайля. Хотя, надо признать, процесс обучения стал от этого совсем непростым. Ведь всё основывается на тактильном контакте наставника и его ученика. Проще с теми, кто продолжает обучение, уже зная азы. Мы просто созваниваемся друг с другом, ставим учебники перед собой и начинаем разбирать новые темы. А вот с новичками гораздо сложнее, – сообщила библиотекарь.

Стоит отметить, что сейчас в библиотеке не только хранятся богатые фонды аудиолитературы и книг, напечатанных при помощи шрифта Брайля. Библиотекари сами могут выпускать книги и брошюры, используя этот шрифт. В 2019 году спецбиблиотека приобрела для этого специальное программное обеспечение.

Благодаря этому сотрудники библиотеки уже выпустили в свет книги с произведениями Абая Кунанбайулы. Сейчас в наборе книги с переводами Абая басен Ивана Крылова. Этот проект осуществляется в рамках 175-летия великого поэта и просветителя.

Отметим, что при помощи этой программы библиотекари помогают своим читателям даже в повседневной жизни. Например, одна из постоянных читательниц обратилась за помощью, чтобы ей распечатали вопросы билетов шрифтом Брайля. Это помогло ей успешно подготовиться к экзаменам в медицинском колледже.

С 2017 года в Казахстане расширился перечень вспомогательных компенсаторных средств для инвалидов по зрению I и II группы. Государство бесплатно выдает им компьютеры и смартфоны в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации. Постороннему человеку может показаться странным: зачем эти девайсы незрячим и слабовидящим? Ведь здесь многие операции построены на зрительном контакте.

Однако это мнение ошибочно. Современные технологии шагнули далеко вперед, и уже достаточно широко используется несколько программных приложений для смартфонов и компьютеров, которые помогают незрячим успешно с ними работать. И научиться этому не так уж и сложно. Главное, чтобы был опытный тифлоинструктор, который всегда разъяснит и поможет в трудную минуту.

В спецбиблиотеке Семея таким наставником по работе с компьютером и социальными сетями стал тифлоинструктор Советхан Аюпов. Кстати, он тоже относится к категории так называемых поздно ослепших. Ему было 28, когда из успешного предпринимателя он превратился в инвалида I группы по зрению. Было нелегко найти в себе силы, чтобы научиться жить заново.

– Я стал с нуля всему учиться. Сначала освоил шрифт Брайля. Это помогло найти нужную литературу для самообразования. Так, я нашел в Пермской краевой библиотеке самоучитель для тифлоинструктора. Стал учиться, записывался на различные вебинары и семинары в социальных сетях, повышал квалификацию, – пояснил Советхан Аюпов.

По его словам, работа с учениками у него построена по принципу тьютерства, то есть помощь в обучении строится строго индивидуально по потребностям обучающегося.

– В первую очередь, мы обязательно осваиваем и запоминаем команды клавиатуры. Без этих знаний невозможно дальнейшее обучение. Ведь ученику необходимо запомнить множество комбинаций клавиш, которые выполняют команды, заданные компьютеру пользователем. То же самое касается и работы на смартфоне. Здесь при помощи специальных приложений можно услышать все команды и имеющиеся приложения, печатать тексты, записывать аудио- и видеофайлы. Эти навыки помогают в дальнейшем успешно осваивать социальные сети, писать собственные посты, комментарии, общаться с друзьями, – рассказывает тифлоинструктор.

Кстати, сейчас в популярных соцсетях создано множество групп, в которых с удовольствием общаются друг с другом незрячие и слабовидящие семейчане. Как правило, они объединяют людей по интересам. В одной группе обсуждают новые кулинарные рецепты, в другой – интересные книги и фильмы. Есть даже такие группы, где участники совместно отгадывают сканворды и кроссворды. Ну и, конечно, множество групп, где проводятся различные обучающие занятия, например по изучению языков.

– Научившись пользоваться компьютером или смартфоном, незрячий или слабовидящий человек открывает для себя целый мир, где он может в любой момент получить необходимую для него информацию, многому научиться или обрести новых друзей, с которыми ему будет интересно общаться. Это помогает преодолеть депрессию, избавиться от одиночества, обрести новый смысл жизни. Некоторые осваивают новые профессии, другие занимаются спортом, увлекаются искусством, интересным хобби. А значит, живут полноценной жизнью, не чувствуют себя оторванными от общества, – говорит СоветханАюпов.

Екатерина Гуляева

Семей