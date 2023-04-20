Обращение акима ВКО Даниала Ахметова

В связи с непростой ситуацией, сложившейся в селе Маралды Курчумского района, вызвавшей общественный резонанс, аким Восточно-Казахстанской области обратился к восточноказахстанцам.

Уважаемые земляки!

Сегодня я хотел бы обратиться в первую очередь к жителям села Маралды Курчумского района!

Там сложилась непростая ситуация. Часть жителей села выступают против строительства золотоизвлекательной фабрики по переработке золотосодержащих руд.

Инициатором проекта является ТОО «ВСАМ Продакшн».

Жители села обеспокоены тем, что деятельность фабрики, в том числе взрывные работы, могут повлиять на пастбища, где пасётся домашний скот, негативно отразиться на экологии этого края.

Сразу хочу заверить, что любые решения в отношении фабрики и работ, связанных с её деятельностью, будут приниматься исключительно в законодательном поле нашей страны.

Мною несколько раз были направлены письма в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства сельского хозяйства. В них я акцентировал внимание о необходимости проведения контроля в отношении недропользователей, а также проведения проверки обоснованности экологических согласований и законности выдачи земельных участков, по которым в настоящее время идут судебные процедуры. Кроме того, особое внимание обращено на выявленные юридические противоречия в статьях 43, 90, 97 Земельного кодекса и 236, 237 Экологического кодекса.

В настоящее время мой заместитель и группа ответственных работников проводят работу в этих министерствах.

Для проведения независимых экологических экспертиз «О воздействии на окружающую среду, влияние на здоровье людей», что меня очень беспокоит, а также «О применении безопасных технологий в деятельности золотоизвлекательной фабрики, в первую очередь с использованием цианида натрия и возможной его замены», и «Об эксплуатации карьера вблизи села Маралды» привлечены учёные университета имени Л. Гумилёва. По итогам научно-исследовательской работы будут представлены соответствующие заключения.

Таким образом, на все спорные и тревожные вопросы жителей будут получены ответы. Все дальнейшие действия будут проходить только в рамках законодательства.

Я хочу заверить, что ситуация находится на моём личном контроле.

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области