Обеими руками – «за»!

В Восточном Казахстане активно привлекают в армрестлинг перспективную молодёжь. В регионе стартуют отборочные соревнования для юных спортсменов из районов, лучшие из них войдут в состав сборной ВКО.

Этот вид спорта в Восточном Казахстане не менее популярен, чем лёгкая атлетика или хоккей. Ведь успехи и достижения таких ярких спортсменов, как Ораз Басаров и Алижан Муратов, вдохновляют детей и популяризируют спорт и здоровый образ жизни среди молодёжи.

В регионе предпочтение этому виду спорта отдали 7144 человека, из них 4000 – это ребята в возрасте до 23 лет. С ними работают 26 тренеров-преподавателей. Также в области есть отделения, где тренируются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, их более 50.

На постоянной основе ведётся активная работа по отбору из близлежащих городов и районов области наиболее перспективных детей для занятий в секции армрестлинга.

– Спортсмены, показывающие хорошие результаты в армрестлинге, воспитываются не только в областном центре, – отметили в Управлении физической культуры и спорта ВКО. – Этот вид спорта хорошо развит в разных районах. У многих сельских детей есть большой потенциал. И чтобы дать каждому одинаковый шанс показать себя и дальше продвигаться в спорте, и проводятся такие смотры.

Чтобы поддержать одарённых в спорте ребят, юных армрестлеров из Риддера, района Алтай, Зайсанского, Курчумского, Уланского, Глубоковского и Тарбагатайского районов пригласили продемонстрировать свои возможности в отборочных соревнованиях.

– В текущем году мы намерены провести качественный отбор детей в спортивные секции. Подготовить к успешным выступлениям спортсменов в составе сборных команд области на республиканских и международных соревнованиях и выпустить лучших в резервный состав сборной РК. А также организовать прохождение курсов по повышению квалификации для тренеров и методистов, – отмечает и.о. руководителя управления физической культуры и спорта Серик Кусумбаев.

На сегодня в регионе общее количество спортсменов-армрестлеров с первым разрядом составило более 300 человек. Со званием «кандидат в мастера спорта» – 250 спортсменов, «мастер спорта» – 35, «мастер спорта международного класса» – 20 армрестлеров и три «заслуженных мастера спорта».

Общее количество медалей, завоёванных спортсменами из ВКО, только с начала этого года уже превысило три сотни.

На последнем чемпионате мира по армрестлингу, который прошёл в Алматы, спортсмены из нашего региона вновь показали высокий уровень спортивной подготовки и лучшие результаты.

Армрестлинг является древнейшим видом спорта, который был возрождён в 1960-е годы в США. В сентябре 1962 года в г. Петалума, штат Калифорния, был проведён первый чемпионат мира по ристрестлингу – так прежде называлась эта борьба (англ. wrist wrestling, дословно — «борьба запястьями»).

В 1990-х годах этот вид спорта получил распространение и в Казахстане. Одним из первых чемпионов мира стал заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по армрестлингу, чемпион мира и Европы Вячеслав Чиванин.

Благодаря регулярным победам на чемпионатах Азии и мира Казахстан закрепил за собою лидирующее место в этом виде спорта.

Среди современных казахстанских спортсменов есть такие выдающиеся личности, как заслуженный мастер спорта по армрестлингу, один из самых титулованных спортсменов РК Ораз Басаров, а также заслуженный мастер спорта РК по армрестлингу, который выступает не только среди любителей, но и среди профессионалов мирового уровня и является абсолютным чемпионом мира – Алижан Муратов.

Артём Захаров