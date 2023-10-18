Нужен ли Шарику чип?

Прошло уже полтора месяца после того, как в силу вступили правила обязательного учёта домашних питомцев, однако эта тема до сих пор в числе обсуждаемых. Владельцев не устраивает, что у них нет права выбрать способ идентификации животного.

Восточноказахстанцы активно обсуждают в социальных сетях эффективность регистрации животных с помощью чипа.

В областных и республиканских средствах массовой информации не раз писали, что вариантов регистрации питомца несколько. Кроме установки чипа под кожу животного ему можно надеть ошейник с чипом, бирку или сделать клеймо. Однако в реальности дела обстоят иначе. Специалисты ветеринарных клиник в один голос утверждают, что альтернативы чипированию нет.

– Обзвонила почти все лечебницы города, везде используют метод чипирования, – поделилась жительница областного центра Татьяна Кравченко. – У меня есть опасения насчёт вживления инородного тела животному, да и кошка не выходит из квартиры. Я за регистрацию животных, но считаю, что у владельцев должно быть право выбора.

Как оказалось, альтернативы нет и у ветеринарных клиник. Зарегистрировавшись в системе TANBA, они обязаны приобретать чипы казахстанского производства.

– Казахстанские чипы имеют свой код, который не подходит под международные стандарты, потому что база не интегрирована с международной, – сказала руководитель одной из ветеринарных клиник Усть-Каменогорска Адия Хусаинова. – То есть чипы работают только на территории нашей страны. Но ведь владельцы вывозят животных и за пределы Казахстана. Что делать в этом случае: вживлять ещё один?!

Специалист отмечает, что учёт животных нужен обязательно, ведь это значительно сократит количество беспризорных. Но подходить к этому вопросу нужно правильно.

– Суть не в том, чтобы ввести чип, а в том, что животное должно быть идентифицировано, – добавила Адия Хусаинова. – Домашних можно чипировать, однако, как понять по бездомной собаке, что она прошла эту процедуру, обработана и не представляет опасности? В то время как по цветной бирке на ошейнике это сразу видно. Должен быть выбор. И вообще нужно понять, насколько необходима система TANBA, по которой мы сейчас работаем, если есть бесплатная международная база Animal ID. Стоит ли это финансовых затрат или лучше средства потратить на более нужные цели?

Также она отметила, что в ветклиниках не имеют права отказывать в помощи животному, будь то экстренный случай или плановый приём.

Ещё один вопрос, который волнует владельцев домашних животных: предусмотрено ли административное наказание за непостановку питомца на учёт. По словам заместителя начальника Управления местной полицейской службы подполковника полиции Адыльжана Хамитова, штрафов и поквартирных обходов не будет. Выявлять нечипированных животных будут только в случае жалобы о нарушении.

P.S. Вопросов больше, чем ответов. Ясно одно – регистрация животных необходима, но как сделать её эффективной – предстоит ещё думать.

Александра Исаева