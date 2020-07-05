Нур-Султан: город с характером

Вступая в свое третье десятилетие, юная столица нашей страны демонстрирует сформировавшийся характер: уверенно отвечает на вызовы, гармонично совершенствуется и смело стремится к новым высотам.

Праздник онлайн

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, и в управлении культуры Нур-Султана заявили, что запланированные ко Дню города мероприятия пройдут в режиме онлайн.

Причем большинство событий носит социальный характер. Например, в разных микрорайонах откроются реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, а также социальный центр «Кәсіпкер ана», где безработные женщины смогут освоить основы предпринимательства. Кроме того, намечено открытие новой станции скорой помощи.

И двойной праздник ждет тех жителей столицы, кому вручат ключи от долгожданных квартир. Их получат очередники и дольщики. Акцию проведут без массового посещения и со строгим соблюдением санитарных норм.

Город-миллионник

Столица – административный и деловой центр страны, здесь решаются масштабные экономические, научно-технические и социальные задачи, реализуются крупные проекты в сфере машиностроения, стройиндустрии, расширяется сфера услуг, инженерная и социальная инфраструктура, создаются десятки тысяч рабочих мест.

– Сегодня в городе проживает свыше 1 100 000 человек, при этом численность населения по сравнению с 1997 годом, когда здесь жили 300 тысяч человек, увеличилась более чем в 3,8 раза, – рассказали в акимате Нур-Султана.

Столица прочно удерживает лидерство в строительном секторе – на ее долю приходится 15% всего объема отрасли. С 1997 по 2018 годы в городе построили и ввели более

24 млн кв. м.

Прочным драйвером экономического развития стал малый и средний бизнес. Здесь формируется более 57% ВРП. Субъекты малого и среднего предпринимательства производят 20% всех работ и услуг этого сектора по стране. Объем выпуска продукции МСБ вырос за последнее десятилетие в 33 раза – с 177,8 млрд тенге в 2005 году до 5,9 трлн тенге по итогам 2019 года.

Ввод новых производств в реальном секторе и социальных объектов способствует созданию ежегодно более 20 тысяч новых рабочих мест, 70% из которых – в малом и среднем бизнесе.

За этими цифрами – рост благосостояния жителей столицы. За годы становления среднемесячная номинальная заработная плата выросла более чем в 27 раз, сейчас она составляет 267 тысяч тенге. Уровень безработицы сократился в

2,8 раза.

Мировая столица

Нур-Султан уверенно вошел в элиту мировых столиц, став центром важнейших инициатив.

В столице проводятся крупные международные форумы, встречи глав государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, съезды лидеров мировых и традиционных религий, Астанинский экономический форум, который в этом году проходит в формате Online Astana Finance Days 2020: Рынки в меняющемся мире.

Проведенная в 2017 году международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» оказала положительное влияние как на экономику города, так и на развитие регионов Казахстана.

Сегодня на территории ЭКСПО-2017 активно ведет свою деятельность международный финансовый центр «Астана», который в перспективе должен войти в число ведущих финансовых центров Азии.

Летающий театр

– Мировой опыт в условиях пандемии показывает, что показатели внешнего туризма в 2020 году пойдут на спад, – отметили в акимате Нур-Султана. – Приоритет развития внутреннего туризма очевиден. Для привлечения иногородних казахстанцев в Нур-Султане разработали ряд проектов, чтобы сделать посещение столицы еще интереснее.

К примеру, в зоне зеленого пояса идет реконструкция дорожно-тропиночной сети. Также здесь обустроят площадки для скейтбординга и катания на роликах (зимой на коньках). Уже установлены теннисные, футбольные площадки, детские игровые зоны, также проложены дороги для пеших прогулок и занятий

кросс-кантри.

Вблизи зеленого пояса активно развивается ипподром. Здесь нацелены на три направления: конная прогулка, иппотерапия, а также национальные и классические виды спорта.

– На привлечение туристов направлен и проект «Летающий театр», – рассказали в столичном акимате.

Летающий театр – это увлекательный аттракцион: посетители перемещаются с помощью сложного механизма в куполе, освещаемом интегрированной аудиовизуальной системой. Создатели обещают интегрированные специальные эффекты, почти реальные ощущения ветра и воды. В театре будут демонстрироваться фильмы «Полет над столицей» и «Полет над страной». Сейчас ведутся их сьемки.

– Для развития туристской инфраструктуры в столице создана единая система пешеходного ориентирования, работают туристические информационные киоски, экскурсионный автобус, аудиотур по столице и единая карта туриста City Pass, – отметили в акимате.

Остается добавить, что в Нур-Султане 66 учреждений культуры, в том числе дворцы культуры, концертные залы, музеи, театры, библиотеки, кинотеатры,

частные художественные галереи, цирк, которые только ждут окончания пандемии.

Зеленый пояс, меняющий климат

Создание зеленого пояса столицы было предопределено даже раньше рождения новой столицы Казахстана – постановлением Госкомиссии РК по передислокации столицы в январе 1996 года по инициативе Первого Президента Нурсултана

Назарбаева. Его цель – смягчение неблагоприятных климатических условий и создание комфортности для жизни и отдыха горожан.

Сейчас общая площадь зеленого пояса столицы составляет 14 827 гектаров, а это более

9,6 млн деревьев (береза, вяз, тополь, клен, сосна, лох) и около 1,8 млн кустарников (смородина, дерен, жимолость, черемуха). Доля лиственных пород – 98,2%, хвойных – 1,8%.

Зеленый пояс смягчил суровые зимы, продолжительность волн холода, постепенно понижается скорость ветра. С одной стороны, климат столицы меняется и под влиянием глобальных процессов, но с другой – быстро растущий город и зеленый пояс вокруг него меняют локальный климат.

По сравнению с периодом до 1998 года в последние годы в три раза сократилась повторяемость пыльных бурь (с 15 до 5 случаев в год), в полтора раза – метелей (с 38 до 22 дней) и туманов (с 35 до 21). При этом годовое количество осадков в столичном регионе постепенно увеличивается, снижается продолжительность периодов без дождя. Все эти изменения ведут к тому, что климат Нур-Султана становится более мягким и благоприятным для его жителей.

Ключи для дольщиков

Одной из знаковых проблем столицы чуть ли не с первых лет стали обманутые дольщики. По информации акимата, на сегодняшний день в Нур-Султане 42 проблемных объекта, затрагивающих интересы 13 233 дольщиков.

Разработан пошаговый план по завершению всех 42 проблемных строек.

– В текущем году планируется завершить строительство 20 объектов, а это почти 8 тысяч дольщиков, – рассказали в акимате.

В прошлом году было введено 10 объектов – 2,5 тысячи дольщиков смогли получить ключи от своих квартир и оформить документы на жилье.

Оставшиеся 22 объекта будут введены в 2021-2023 годах.

Новая архитектура

Байтерек уже стал узнаваемым символом столицы. Но архитектурный облик Нур-Султана в последние годы пополнили не менее интересные и знаковые объекты.

Среди них – сфера «Нұр Әлем», летом 2017 года ставшая главным павильоном Казахстана во время международной выставки «ЭКСПО-2017». Диаметр сферы составляет 80 метров. На строительство объекта ушло более 13 тысяч тонн металла – больше, чем на строительство Эйфелевой башни.

Встречает гостей столицы новый железнодорожный вокзал «Нұрлы жол», также открытый накануне международной выставки. Он имеет оригинальную форму, издалека напоминающую гигантский горнолыжный трамплин. Это шестиуровневое здание, общая площадь которого более 126 тысяч кв. м. В год вокзал способен принять три миллиона пассажиров.

Уже полюбился горожанам, и особенно фотографам, пешеходный мост, неформально именуемый «анакондой» за извивающуюся форму – подарок Атырауской области столице на юбилей. Он соединяет набережную «старого города» с парковой зоной левого берега Есиля. Длина моста – более 300 метров.

Еще не открыт полностью, но должен быть закончен до конца года проект по строительству многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза. Его самая высокая башня насчитывает 78 этажей, а это выше 300 метров. Это будет самый высокий небоскреб в Центральной Азии.

Айгуль Биданова

Нур-Султан