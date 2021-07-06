Что делает людей счастливее

Как и год назад, из-за тревожной эпидемиологической ситуации большинство мероприятий ко Дню столицы отменено, поздравления прозвучат в режиме онлайн.

Как отметили в акимате Нур-Султана, празднование Дня столицы будет носить исключительно социальный характер. К примеру, пройдёт вручение ключей очередникам из социально уязвимых слоёв населения, введение в строй 20 домов-долгостроев, к празднику приурочено завершение строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал. Кроме того, откроется специализированный детский сад для ребятишек с нарушением зрения, завершится благоустройство более 50 дворов, 10 общественных пространств.

К таким же социальным проектам можно смело отнести реализацию «зелёного» пункта Послания Президента Касым-Жомарта Токаева – в этом году в Нур-Султане запланировали высадить более миллиона насаждений. Так, благодаря этой инициативе возле театра «Астана Опера» появилась целая роща – здесь высажено 1000 кустов сирени и 700 дубов. По вечерам специальная подсветка придаёт зелёной зоне сказочный облик.

В городе активно воплощается мастер-план «Нур-Султан – комфортный город», так величественная столица становится уютнее, дружелюбнее к своим жителям и гостям. Яркий пример тому – появление пешеходной зоны Demalys Promenade по улице Мамбетова.

– Глядя на развитие городов за последние 50 лет, можно говорить о том, что все традиционные города в какой-то момент оказывались захваченными автомобилями. Потоки машин заполняли все улицы, тротуары и парковки. Люди вытеснялись из общественных пространств, – поделился руководитель Центра урбанистики Нур-Султана Елнар Базыкен. – Шум, выхлопные газы, недостаток пространства быстро сделали городские улицы малопривлекательными для пешеходов.

Задача Центра урбанистики – вернуть город пешеходам. Так появился проект по трансформации улицы Мамбетова в пешеходную зону. Её пример может стать началом перерождения улиц во всём городе. Уже появился пешеходный бульвар Театральный по улице Омарова. Это оживило старый центр столицы, придало ему индивидуальность и историческую энергетику.

А в День города в студенческом парке близ улицы Мунайтпасова планируется открытие Колизея уличного спорта NS STREET LIFE. Двухуровневая арена станет местом проведения соревнований и эпицентром спортивных мероприятий. На площадке будут проводить состязания по баскетболу, футболу, турниры по боксу и танцам. Зимой арена трансформируется в ледовый каток.

Говоря об «обновках» для столицы, нельзя не упомянуть о фонтанах в парке Первого Президента. Их здесь три: основной фонтан в форме дуги с эффектом водного облака и радуги, пешеходный фонтан с круглым теневым навесом и качелями вокруг и, наконец, один из самых интересных типов фонтана – с арочными сводами и эффектом туманного испарения. По вечерам он превращается в нечто волшебное.

Готовится к открытию искусственный пляж с бассейнами на набережной реки Есиль в Триатлон-парке близ моста по улице Сарайшык. Он оборудован на плавающих понтонах. Бассейн сооружён по типу замкнутой чаши с мягким дном. На пляже будут установлены шезлонги, места для отдыха и пункты питания.

Кстати, к пляжному комплексу можно будет проехать на велосипеде, ведь постепенно все парки города объединяются велодорожками и пешеходными маршрутами. Велодорожки протяжённостью более 16 километров соединят семь городских парков и раскинутся на площади в 360 га.

– Нами движут вдохновение и грандиозные мировые примеры по преображению городской инфраструктуры и мест общественного пользования в привлекательные, живые и интересные места. Появление множества разнообразных и интересных общественных пространств побудит большое количество людей, как жителей, так и гостей Нур-Султана, проводить своё свободное время на улице. Общественные пространства – действительно мощный инструмент, который может сделать людей счастливее. Правильно организованное пространство дарит ощущение счастья и радости, – поделился руководитель Центра урбанистики.

Айгуль Биданова

Фото акимата Нур-Султана

Нур-Султан