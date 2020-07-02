В самом сердце Евразийского континента

Становление молодой столицы независимого Казахстана неразрывно связано с именем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Кто однажды побывал в современном и динамичном мегаполисе на берегах реки Есиль, никогда уже не забудет его.

История главного города начала свой отсчет 6 июля 1994 года, когда Нурсултан Назарбаев выступил на пленарном заседании Верховного Совета РК с докладом «О переносе столицы». В тот же день было принято судьбоносное решение – перенести столицу из Алматы в Акмолу.

Спустя три года состоялся официальный перенос, это определило перспективную линию развития независимой страны на долгосрочный период. Елбасы подчеркнул:

«…на пороге ХХI века заявляем о своем собственном выборе – новой столице под святым небом древней Сарыарки… Отныне и на века здесь, в центре огромной страны, будут приниматься решения, судьбоносные для народа. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. Отсюда Казахстан будет определять свою историческую судьбу в преддверии третьего тысячелетия».

Смелый проект

на стыке веков

6 мая 1998 года город переименовали в Астану. В июне этого же года с молодой столицей Казахстана познакомился весь мир. Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость этого события: «Столица – самый лучший проект в конце XXI века. Мы единственная страна, которая осмелилась на стыке двух веков построить свою столицу».

Буквально за год она успешно зарекомендовала себя в социальной, экономической сферах и внесла практический вклад в мировую культуру. За столь стремительное развитие Астане присудили премию ЮНЕСКО «Города за мир». Вручая премию, Генеральный директор ЮНЕСКО господин Федерико Майор подчеркнул, что с момента переноса столицы из Алматы в Астану Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев и муниципалитет города приложили огромные усилия к превращению новой столицы государства в центр науки, культуры и образования. За короткое время Астана обрела статус общенациональной идеи, стала символом независимости и глобального успеха молодого государства.

С 2000 года главный город республики является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

В своей программной речи, посвященной 10-летнему юбилею Астаны, Нурсултан Назарбаев очень ярко и образно определил философию её развития: «Здесь, на древней земле Сарыарки, родилась не просто столица. Это колыбель будущего страны. История Астаны и судьбы казахстанцев неотделимы друг от друга. Столица является воплощением мощи, динамичного развития и стабильности нашей республики. Астана стала ярким, сильным, процветающим, объединяющим всех казахстанцев и устремленным вперед городом. Наша столица является сердцем нашей Родины, символом веры народа в свои силы и великое предназначение. Сегодня в Астане, как и во всем Казахстане, проживают представители более ста национальностей. Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой строятся Астана и новый Казахстан».

ТРАДИЦИИ и

НОВАТОРСТВО

Главный город страны не может не вдохновлять на воплощение амбициозных идей и задумок, поскольку сам является олицетворением глобальных замыслов Елбасы. При разработке архитектурной концепции столицы за основу была взята идея

Нурсултана Назарбаева о формировании здесь особого евразийского стиля, гармонично сочетающего западные и восточные культурные традиции. В центре казахстанских степей вырос неповторимый город с уникальными сооружениями. Здесь свои лучшие проекты воплотили архитекторы со всего мира. «Новая столица гармонично сочетает в себе богатое наследие прошлого и лучшие достижения современности. Многие ее объекты уже стали узнаваемы по всей стране и за ее пределами. Я надеюсь, что юную столицу в обозримом будущем ждет слава красивейшего города на земле», — написал Елбасы в книге «Казахстанский путь».

Визитной карточкой города стал комплекс «Байтерек». Среди других уникальных архитектурных сооружений можно назвать Дворец мира и согласия, спроектированный известным британским архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды, торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» – самое высокое шатровое сооружение в мире, наиболее отдаленный от моря океанариум – «Думан», театр оперы и балета «Астана опера», крупнейшая в Центральной Азии мечеть «Хазрет Султан», Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, римско-католический кафедральный собор Архиепархии Пресвятой Девы Марии, синагога «Бейт Рахель Хабад Любавич», центральный концертный зал «Казахстан», монумент «Казах Ели», Музей современного искусства и Президентский культурный центр.

Богат город и спортивными объектами – крытый стадион «Астана-Арена» на 30 тысяч зрителей, уникальный велотрек «Сары-Арка» на 10 тысяч мест, признанный в 2011 году лучшим в мире, ледовый дворец «Алау», соответствующий международным стандартам. Это далеко не полный список знаковых объектов города.

ГОРОД будущего

Перенос столицы дал толчок экономическому развитию. Ведь она расположена в сердце Евразийского континента, что делает ее экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим центром. Основу столичной экономики составляют промышленное производство, транспорт, связь, торговля и строительство.

Столица Великой Степи стала дипломатическим центром мирового сообщества. Она принимает различные форумы, конгрессы и другие мероприятия международного значения. Здесь на самом высоком уровне провели Советы глав государств и правительств международных организаций. Среди которых Шанхайская организация сотрудничества, Содружество независимых государств, Евразийское экономическое сообщество, Организация договора о коллективной безопасности. В 2011 году столица республики принимала участников и гостей VII Зимних Азиатских игр.

Мировое признание Астана получила в 2010 году на Саммите ОБСЕ. Казахстан, будучи председателем ОБСЕ, стал инициатором и проводником политики евразийской безопасности и сотрудничества. Главный город нашего государства выступает как диалоговая площадка по пропаганде и призыву к толерантности, миру и интеграции. Опыт нашей страны стал показательным примером согласия и единства казахстанского народа для всего мирового сообщества.

Астана громко заявила о себе на мировой арене и благодаря проведению здесь Всемирной выставки «EXPO-2017». В Стратегии «Казахстан-2050» Нурсултан Назарбаев отметил: «Построили новую столицу страны – Астану. Это современный город, который стал нашим символом и гордостью. Мы смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки «EXPO-2017». Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются далеко не все. Достаточно сказать, что наша страна стала первой на всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой организации и проведет у себя EXPO-2017 – мероприятие планетарного масштаба».

В 2019 году столица получила новое имя – Нур-Султан – в честь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это не просто образцовый город и визитная карточка страны. Это символ нового, сильного и независимого государства.

Александра Исаева