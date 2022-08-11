Новый сервис облегчит сделки

На портале eGov.kz и в приложении eGov mobile появился новый сервис по адресным сведениям объектов недвижимости.

Новый сервис позволяет при процедурах регистрации просмотреть сведения об изменении адреса недвижимости в запрашиваемые организации с помощью регистрационного кода адреса (РКА). К примеру, если название улицы или номер дома изменился, но в документах указан старый адрес, больше не придётся обращаться в ЦОН.

Раньше справку об изменении адреса недвижимости граждане получали через ЦОН в бумажном виде. Эта процедура занимала много времени и создавала проблемы при оформлении недвижимости. Теперь, используя общедоступный сервис, подтвердить фактический адрес недвижимости стало проще. Надо сказать, что отображается только история изменений адреса, без данных о недвижимости.

Этот сервис казахстанцы могут использовать при продаже недвижимости, регистрации залога, истребовании отделами жилищно-коммунальных служб, истребовании отделами миграционной службы, смене названия региона/области и т. д.

– Многие казахстанцы сталкиваются с такой проблемой, когда адрес их дома поменялся, но при продаже недвижимости нотариусы и банки вынуждены направлять их в ЦОН за получением справки об изменении адреса, – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин. – Услуга популярная, ранее данную справку граждане получали до трёх миллионов раз в год. Учитывая определённую потребность, мы разработали такой сервис, который позволяет тем же нотариусам и банкам запрещать истребовать эти справки и использовать новый сервис.

Для использования сервиса «Архивные сведения адресов по РКА» нужно зайти на портал eGov.kz, на главной странице в разделе «Сервисы» выбрать «Архивные сведения адресов по РКА». Затем пользователь авторизуется на портале, инициирует заказ услуги онлайн, заполняет РКА и нажимает на кнопку «проверить» (код адреса можно посмотреть в личном кабинете либо в техническом паспорте имущества).

При успешной обработке запроса на экране портала eGov.kz отображаются исторические адресные сведения. При некорректном вводе РКА отобразится сообщение «Прошу проверить введённый код адреса (РКА)».

Добавим, воспользоваться этой услугой можно и через мобильное приложение eGov mobilе в разделе «Недвижимость и ЖКХ».

Ранее был подписан совместный приказ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, который не только запрещает истребовать эти справки с граждан, но и позволяет нотариусам и банкам использовать сервис при обслуживании клиентов.

Ания Есмухамет