Цифровой формат исключает коррупцию

В ВКО растёт количество услуг в сфере миграции, предоставляемых в электронном формате.

Об этом сообщили сотрудники Управления миграционной службы ВКО в ходе встречи в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО.

Как сообщил представитель антикоррупционной службы ВКО Архат Бейсембаев, согласно социологическому исследованию, проведённому Агентством РК по противодействию коррупции, служба миграции является одним из наиболее подверженных коррупции государственных органов.

– В ходе анализа были выявлены коррупционные риски, требующие безотлагательного реагирования, – проинформировал он. – В частности при оказании государственных услуг по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Казахстан.

По словам Архата Бейсембаева, в отделах миграционной полиции скапливаются большие очереди, которые создают предпосылки для коррупционных проявлений. Данный факт свидетельствует о недостаточной информированности населения о процедуре получения данных услуг альтернативным способом через портал государственной корпорации.

По информации представителя областного УМС Гульсары Сулейменовой, Управление миграционной службы ВКО оказывает 12 государственных услуг, 8 из них – через ЦОНы.

В подтверждение слов, что дело всё-таки сдвинулось в положительную сторону, приведена статистика. В текущем году областной миграционной службой оказано 138244 услуги (в 2021 году – около 113 тысяч). В электронном формате через информационные системы услугодателя оказано 5249 услуг. За весь 2021 год этот показатель был значительно меньше – всего 3467 услуг. Через госкорпорацию – 99067 услуг. В электронном виде через веб-портал оказано 31959 услуг, тогда как в прошлом году не было оказано ни одной такой услуги.

В завершение встречи представители областного антикоррупционного ведомства рекомендовали УМС ВКО усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

Ерик Абитов